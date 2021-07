Petitie in Erica tegen komst zonnewand langs A37

Rijkswaterstaat wil langs de hele A37 op verschillende manieren zonnepanelen aanleggen. Een van de mogelijkheden is een zonnemuur bij Erica, die ook als geluidswerende muur werkt voor de inwoners van Parc Sandur in Emmen. Maar dat zien veel Ericanen niet zitten. Ze willen geen metershoge muur in het open landschap.

Niet de lusten, wel de lasten

Bovendien vrezen de inwoners dat de muur die aan de noordkant van de A37 moet komen, het geluid juist terugkaatst naar het zuiden, naar het dorp Erica. Dan heeft Parc Sandur de lusten en Erica de lasten, zo vertelt Bert Schoenmaker van de Werkgroep Zonnewand A37 NEE.

"Inmiddels hebben we 800 handtekeningen, we willen er eigenlijk minimaal 1000 hebben. Er loopt ook een gemeentelijke enquête, daarvan zouden we voor de zomer de uitslag krijgen. Die hebben we nog niet. Zolang we niet 100 procent zekerheid weten dat de muur er niet komt, gaan we door. Desnoods tot aan de Raad van State. Zie deze eigen petitie maar een beetje als drukmiddel en om iedereen wakker te houden", aldus Schoenmaker.

De zonnewand maakt onderdeel uit van de plannen voor een 42 kilometer lange zonneroute langs de A37 tussen Emmen en Hoogeveen. Het idee is om langs weerszijden van de weg of bij knooppunten zonnepanelen en zonnewanden te plaatsen. De exacte inrichting bij Parc Sandur en Erica staat nog niet vast. Naast de verticale wanden, zijn er ook 'vlakke varianten' waaruit gekozen kan worden.

Eén groot provinciaal 'bestemmingsplan'

Omdat Rijkswaterstaat langs de hele A37 zonnepanelen wil plaatsen wordt er niet gewerkt aan verschillende gemeentelijke bestemmingsplannen maar aan één groot provinciaal 'bestemmingsplan:' het Provinciaal Inpassings Plan, PIP. Een zonnemuur is daarin één van de opties bij Erica.

Werkgroep Zonnewand A37 Nee wil dat die mogelijkheid uit het PIP gaat. Schoenmaker: "Rijkswaterstaat en de Emmer' wethouder René van der Weide hebben dan wel gezegd: als er geen draagvlak is voor een zonnemuur dan komt die er niet. Maar als het in het PIP blijft staan kan hij er over tien jaar via de achterdeur alsnog komen. Haal hem er gewoon uit."

Zo zou de zonnemuur bij Erica eruit kunnen zien (Rechten: The Imagineers)

Volgens de gemeente Emmen worden de resultaten van de enquête over de zonnemuur momenteel verwerkt en neemt het college van Burgemeester en Wethouders eind augustus een besluit over de zonnewand. Volgens een woordvoeder van de gemeente Emmen staat de zonnewand nog in de provinciale plannen, omdat het nog een concept is en niet het definitieve plan. Bij de provincie kan vanwege de vakantie momenteel niemand reageren.

Bekijk hieronder de video over de bezwaren van inwoners van Erica en de plannen voor de zonneroute:

"Zonnemuur geen halszaak"

Projectleider Okke van Brandwijk van Rijkswaterstaat laat weten: "De zonnemuur staat nog in het PIP omdat de tegenstanders uit Erica zich relatief laat in het proces zich bij ons hebben gemeld. Maar ze kunnen net als iedereen een zienswijze indienen over het PIP en dat gaan ze zeker doen. Dat zullen we gaan meewegen, net als een eventuele zienswijze van voorstanders, want die heb je ook, bijvoorbeeld in Parc Sandur. Maar voor ons als Rijkswaterstaat is de zonnemuur geen halszaak, het mogen ook zonnepanelen op een andere manier worden."

De Werkgroep Zonnewand A37 Nee is niet tegen zonnepanelen langs de A37. "Maar leg ze plat of schuin en pas ze in, in het open landschap."