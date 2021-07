'60 procent inkomstenverlies', maar Susan uit Hoogeveen kreeg niets via TONK-regeling

Dijkstra heeft een salon aan huis, waar ze in een kleine kamer als ZZP-er de behandelingen uitvoert. Een vetpot is het niet, maar ze kan prima rondkomen van haar inkomsten. Totdat de coronacrisis ook haar bedrijf trof en de deuren maandenlang dicht moesten. "In die maanden liepen mijn inkomsten met 60 procent terug", vertelt ze.

Strenge eisen

Ze maakte daarom aanspraak op de TONK, de 'Tijdelijke Ondersteuning Noodzakelijke Kosten', om haar verlies te dekken. Omdat gemeentes verantwoordelijk zijn voor de beoordeling van deze aanvragen, klopte Dijkstra aan bij de gemeente Hoogeveen. "Maar de eisen waren heel streng", gaat de schoonheidsspecialiste verder. "Ik mocht namelijk maximaal 6.295 euro op mijn spaarrekening hebben. Maar omdat ik al een tijdje spaar voor mijn pensioen, had ik dus te veel. Daardoor kreeg ik geen cent."

De eisen voor de TONK-regeling en het uitgekeerde bedrag verschillen sterk per gemeente. In Hoogeveen, Noordenveld, Westerveld en De Wolden mag een alleenstaande inwoner bijvoorbeeld 6.295 euro aan spaargeld of ander vermogen hebben liggen. In Assen, Aa en Hunze en Tynaarlo is dat maximaal 50.000 euro.

Toen de minister in maart opriep om ruimhartiger om te gaan met de regeling gaven bijna alle gemeenten daar gehoor aan. Alleen Hoogeveen, De Wolden, Westerveld en Borger-Odoorn eisen nog steeds die 30 procent inkomensverlies.

Onredelijke situatie

"Het voelt daardoor heel onrechtvaardig", vertelt Dijkstra. "Mijn financiële ruimte is al niet zo groot en nu heb ik 3.000 euro van mijn spaarpot af moeten halen. Ik ben altijd zuinig geweest, heb goed op mijn centen gelet en nu zit ik in deze onredelijke situatie."

De gemeente Hoogeveen laat weten dat ze hun regels hebben afgestemd op die van Emmen en Coevorden, waarbij ze hebben gekeken naar de gemiddelde financiële situatie van hun inwoners. Daarbij benadrukt de gemeente Hoogeveen dat het geld van de regeling niet uit de gemeentekas komt en dat ze geen enkel belang hebben om de regels scherper te stellen dan dat nodig is.

