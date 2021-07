Reacties op Unesco-status Koloniën: 'Doorzetters hebben gewonnen'

"Ik ben heel blij en trots dat het gelukt is", zegt Drents gedeputeerde Cees Bijl in een eerste reactie. Hij is voorzitter van de stuurgroep die Koloniën van Weldadigheid voordroegen bij de Unesco. "Het is een memorabel moment. De doorzetters hebben gewonnen", daarmee doelt Bijl op de lange weg naar de inschrijving door Unesco.

In 2003 ontstond het idee voor het aanvragen van de status, in 2018 moest dat gebeuren. Dat lukte toen niet. De rebound in 2020 ging vanwege corona niet door, maar ruim 200 jaar nadat Johannes van den Bosch aan zijn idealen begon te werken in Drenthe, is nu internationaal erkend hoe bijzonder de gebieden zijn.

Dit bericht wordt aangevuld met meer reacties.

Burgemeester Klaas Smid: 'Kroon op het werk'

"Dit voelt goed", zegt burgemeester Klaas Smid van Noordenveld. "Zoals Cees Bijl eerder al aangaf: het was als fietsen in de gele trui in de laatste etappe op de Champs-Élysées, we moesten alleen nog finishen. Dat is nu gelukt."

Smid zat in Veenhuizen in hotel Bitter en Zoet te kijken naar de vergadering in China. "Het was nog even spannend. Ik ben blij dat de voorzitter besloot de principiële discussie voor ons af te breken, waardoor wij nog aan de beurt kwamen."

"Dit is de kroon op het werk. Er is de afgelopen jaren zoveel goed werk verricht", zegt Smidt. De Unesco-status zorgt ook voor nieuwe verplichtingen. "We blijven als zeven Koloniën samenwerken, we werken aan een marketingplan om de Koloniën echt op de kaart te zetten. Het behoort nu tot een van de unieke gebieden op de wereld. We gaan dat verhaal van het landschap en die bijzondere geschiedenis vertellen. Het gaat over thema's die nog steeds relevant zijn."

Vlaamse minister: 'Inspanningen beloond'

Een trotse minister, zo voelt Matthias Diependaele zich, de Vlaams minister bevoegd voor Onroerend Erfgoed.

"Wortel-Kolonie is een toonbeeld van de integratie tussen natuur en cultuur. Samenwerkingen en een gedeelde visie hebben gezorgd voor een prachtig stuk erfgoed dat voortaan ook wereldwijd erkenning geniet. Het beloont ons niet alleen voor de geleverde inspanningen. Het zet ons er ook toe aan om de zorg voor en de bescherming van dergelijke uitzonderlijke landschappen te blijven ondersteunen."

Meer reacties uit Vlaanderen

Vanuit Vlaanderen stromen meer reacties binnen. Kathleen Helsen, is co-voorzitter van Kempens Landschap waar Wortel onder valt en gedeputeerde van de provincie Antwerpen: "Wat een ongelofelijk nieuws. We zijn enorm vereerd dat Wortel-Kolonie, samen met drie Nederlandse Koloniën, erkend is als uniek Werelderfgoed."

Lieven van Gils, bekend als sportjournalist en presentator bij de VRT, is ambassadeur van de Koloniën en al sinds 2012 betrokken bij het project. "Mijn roots liggen in Hoogstraten. Wortel-Kolonie was mijn achter- en speeltuin. Toen de Koloniën in verval kwamen, brak mijn hart. Kempens Landschap bracht hier echter verandering in. Ik aarzelde dan ook geen moment toen ze me vroegen om Koloniën-ambassadeur te worden. De inschrijving op de UNESCO-Werelderfgoed zorgt dat 'de wereld' de Koloniën in het vizier krijgt! Hoe geweldig is dat niet?!"