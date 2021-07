Ander gezicht Hurry-Up: 'Lichter en sneller'

Na vijftien seizoenen gaat Hurry-Up verder zonder oud-aanvoerder Suelmann. Ook Sven Hemmes, Kevin Bos en Ulisses Ribeiro keren niet meer terug in Zwartemeer. "Je bent basisspelers kwijt, die moet je vervangen. Je raakt fysiek kwijt. Dat moet je opvangen", legt Fiege uit.

Jeugdinternationals naar Letland

De eerste training van het nieuwe seizoen was gisteren. Een handjevol spelers is nog op vakantie, terwijl jeugdinternationals Sander Bos en Brent Riksten - overgekomen van E&O - met Jong Oranje een kampioenschap in Letland gaan spelen. A-junioren als Emiel Hoogland en Youri Braker mogen zich in de eerste weken van de voorbereiding in de kijker spelen.

"We zullen wat lichter zijn dan afgelopen jaren, zeker ook sneller. Daar moeten we gebruik van maken", is de conclusie van de hoofdcoach van de Zwartemeerders. Hij gaat zijn derde seizoen op rij in. Afgelopen jaar werd Hurry-Up vierde van Nederland. Het leverde de oranje-zwarten een Europees ticket op. In de EHF European Cup is Hurry-Up aan het Turkse Beykoz BLD SK gekoppeld.

Naast Riksten zijn ook Bart Mik (Aalsmeer), de 21-jarige Portugees David Ferreira (AD Sanjoanense) en Erik Blaauw (Volendam) nieuw. Fiege is met de komst van laatstgenoemde in zijn nopjes. "Als ik bij Volendam coach zou zijn, zou ik hem al eerst op het formulier zetten. We waren blij verrast dat hij naar ons toe wilde komen." Blaauw is vanuit Amsterdam naar Emmermeer verhuisd. Hij woont op nog geen drie minuten lopen van Bernie Vermeer. De twee zijn bevriend en speelden bij Aalsmeer al eens samen.

De 24-jarige Blaauw is inzetbaar op alle posities in de opbouwrij, maar staat het liefst op midden. "Met het plan bij Volendam was ik het niet helemaal eens en dan beslis je iets anders te zoeken. Hurry-Up was de goede match", vertelt Blaauw vrolijk. Op een maandag kwam hij praten in Zwartemeer en twee dagen later kwam het tot een deal. "Ik hoop veel speelminuten te maken en wil kijken of we bovenin kunnen meedoen."

Avontuur én springplank

Blaauw, die voor een jaar heeft getekend, heeft namens Volendam in de BENE-League al laten zien niet alleen de lijnen te kunnen uitzetten, maar ook een neusje voor de goal te hebben. "Het is zowel een avontuur als mogelijk een springplank. Als topsporter wil je altijd een stapje maken. Ik hoop hier veel te handballen, maar wil niet al na een jaar vertrekken."

Op zaterdag oefent Hurry-Up al in Duitsland tegen derde Bundesliga-club TV Cloppenburg. In augustus sparren de Zwartemeerders in aanloop naar de competitiestart onder meer met Sporting Pelt, Volendam, het Antwerpse Olse Merksem en E&O.

Na LIONS-uit begin september komt het Belgische Tongeren een week later op bezoek in Zwartemeer. Daarna wacht voor Hurry-Up op 11/12 en 18/19 september het tweeluik in Europa met de Turken. Fiege: "We hebben een heel leuke ploeg. Met heel veel jeugd erachter. Wat dat betreft denk ik dat de mensen graag naar ons komen kijken. We gaan ze vermaken."