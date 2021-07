Ondernemers kunnen profiteren van Unesco-status

Bob Veldman is ondernemer in Frederiksoord (Rechten: RTV Drenthe / Teun van der Velden)

De Unesco Werelderfgoed-status is binnen, nu is het zaak om ervan te profiteren. Hoe denken ondernemers in de Koloniën van Weldadigheid te kunnen profiteren van het internationale label?

"We moeten nu verder waar we al mee bezig waren. We zijn bezig om het gebied klaar te maken, zodat toeristen nog beter ontvangen kunnen worden", zegt Bob Veldman. "Daar zijn we al een heel eind mee, maar we willen door met het ontwikkelen."

Veldman is ondernemer in Frederiksoord en bestuurslid van Stichting Weldadig Oord. De stichting heeft als doel de leefbaarheid en het toerisme te bevorderen in het dorp en de gebieden eromheen. "We zijn vijf jaar geleden opgericht, de aanleiding was de nominatie. Want net als bij een Oscar is een nominatie al mooi, die pakt niemand je meer af. Daar kun je altijd mee blijven pronken."

Veenhuizen

Ook in Veenhuizen willen ze doorpakken, zegt Mark ter Maat van koffiebranderij Koffielust en bestuurslid van de Ondernemerskring Veenhuizen. "Tot nog toe was het hele nominatieproces vooral een bestuurdersdingetje. Het was moeilijk uit te leggen wat het voor ons zou betekenen. Dat snap ik heel goed nu ik het de afgelopen dagen heel nauw heb gevolgd. Nu hoop ik dat overheden met inwoners en ondernemers om tafel gaan om er samen een succes van te maken."

Want hoe precies geprofiteerd kan worden, daar wordt verschillend over gedacht. "De een wil linksom, de ander rechtsom en een ander gewoon rechtdoor", zegt Ter Maat. "Het is goed als we met elkaar het verhaal vertellen en niet ieder voor zich. Als ieder zijn eigen straatje schoonveegt, werkt het niet."

Volgens de Veenhuizer ondernemer heeft corona ervoor gezorgd dat de focus het afgelopen jaar ook niet vol gericht was op de Unesco-status. "Iedereen was toch vooral met zijn eigen ding bezig." De nieuwe status kan voor verbondenheid zorgen. "Dat lijkt me heel gezond, het lijkt me een goed moment om het samen weer op te pakken."

In april nam een consortium van erfgoedbeschermers de historische panden in Veenhuizen over. "Ik denk dat het voor de nieuwe eigenaren ook heel belangrijk is dat de status er is. Nu kunnen we samen kijken hoe we verder invulling gaan geven." Maar ook buiten de dorpsgrenzen ziet Ter Maat kansen. Hij hoopt op een goede samenwerking met de andere koloniën. "Dat gaat al steeds beter, het zou mooi zijn als er een goede kruisbestuiving komt zodat mensen het hele verhaal kunnen meemaken, zien en horen."

Groei

Collega-ondernemer Veldman in Frederiksoord denkt er net zo over. Bij Weldadig Oord zijn inmiddels ook enkele ondernemers aangesloten uit Veenhuizen. De aantrekkingskracht van de samenwerking is sowieso toegenomen de afgelopen tijd. Inmiddels zijn er ruim honderd bedrijven aangesloten bij de samenwerking. "Mensen willen altijd aansluiten bij iets wat succesvol is, dit is natuurlijk een succes", aldus Veldman.

"We willen mensen langer in ons gebied houden. Dat betekent dat we laten zien dat je makkelijk een week kan vermaken in Frederiksoord en de omliggende gebieden", vervolgt hij. "We hebben gezien dat de afgelopen jaren het toerisme al is toegenomen. Niet een beetje, maar behoorlijk."

Om verder te groeien is volgens Veldman goede samenwerking cruciaal. Hij wil dat ondernemers naar elkaar verwijzen en ook weten van elkaar wat ze te bieden hebben. "Dan krijgen mensen ook het idee dat we elkaar kennen, dat vinden toeristen prettig op vakantie."

