Veiligelander vernielt busplafond en moet week de cel in

Een 22-jarige Marokkaanse asielzoeker uit Ter Apel moet een week de cel in voor het vernielen van het plafond van de bus die tussen Emmen en Ter Apel rijdt. De buslijn staat bekend om incidenten met vooral veiligelanders, oftewel asielzoekers die in Nederland geen kans maken op een verblijfsvergunning.

De problemen op de buslijn spelen al langer en ook op 25 april in Emmen was het raak. De 22-jarige man zat samen met twee vrienden in de bus zonder geldig kaartje. Toen een toezichthouder er iets van zei, ontstond er gedoe in de bus. De chauffeur schakelde daarop de politie in. Die pakte één van de mannen op. De 22-jarige bemoeide zich met de ruzie en haalde met zijn vuist uit naar het plafond in de bus.

Rijk der fabelen

De mannen veroorzaakten volgens de aanklager de hele dag al moeilijkheden, ook beledigden ze de chauffeur. De man verklaarde op het bureau dat hij per ongeluk het plafond van de bus had geraakt. Maar dat verhaal verwees de rechter naar het rijk der fabelen. Bovendien was de vernieling door meerdere getuigen gezien.

De Marokkaanse twintiger maakt geen kans op een verblijfsvergunning in Nederland, omdat Marokko door de Nederlandse regering als veilig wordt beschouwd. Hij was net zes weken in Nederland toen hem een taakstraf werd opgelegd wegens diefstal. Hij verscheen niet op de zitting.

De route met asielzoekers die overlast veroorzaken is de chauffeurs van dat traject al jaren een doorn in het oog. Veel chauffeurs zich onveilig omdat ze met regelmaat door deze groep worden geïntimideerd, beledigd en bedreigd.