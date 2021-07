'Van der Breggen tijdens training door official van fiets getrokken'

De gifbeker voor alle Nederlanders die in Tokio tijdens de Olympische Spelen iets op een fiets willen presteren moet volledig leeg. Zo vergat mountainbiker Mathieu van der Poel dat er geen plank lag op het parkoers en stond er bij BMX'er Niek Kimman een official op de baan.

Maar voor de Nederlandse wielrensters is het opnieuw raak. Na miscommunicatie tijdens de wegwedstrijd over hoeveel koplopers er nog waren is er vanochtend een official geweest die niet door had dat hij te maken had met olympische sporters.

Anna van der Breggen uit Meppel is tijdens een training op de Fuji Speedway door een official van haar fiets getrokken. Dat meldt wielerwebsite Wielerflits. Ze kwam daarbij ten val. Ze kon uiteindelijk zonder kleerscheuren haar training hervatten.

Van der Breggen was in training met Annemiek van Vleuten voor de olympische tijdrit van morgen. Om half vijf in de ochtend beginnen deze Nederlandse vrouwen aan hun laatste kans op een olympische medaille tijdens deze Spelen.