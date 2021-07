Handbalsters scoren er lustig op los tegen Zuid-Korea

De Nederlandse handbalsters hebben ook hun tweede groepswedstrijd op de Olympische Spelen weten te winnen. In een doelpuntrijk duel rekende de ploeg, met de Drentse Merel Freriks in de gelederen, af met Zuid-Korea. In het Yoyogi National Stadium maakten de Oranjevrouwen 43 doelpunten, tegenover 36 Koreaanse treffers.

De aanvalslust was groot bij Nederland en de ploeg swingde ouderwets. Lois Abbingh was weer de topschutter met zes treffers, terwijl Angela Malestein goed was voor vijf goals. Danick Snelder, Kelly Dulfer, Inger Smits en Martine Smeets scoorden allen vier keer. Tot 11-11 kwam de kampioen van Azië goed mee met de Nederlandse vrouwen, maar daarna nam Oranje afstand. Uiteindelijk kwamen alle speelsters van Oranje minimaal één keer tot scoren.

Nog drie groepsduels

Oranje won zondag al met ruime cijfers van Japan (32-21) en staat daardoor na twee zeges al met één been in de kwartfinale. De eerste vier uit de groep van zes plaatsen zich bij de laatste acht. Het Nederlands team speelt donderdag nog tegen Angola, zaterdag is wereldkampioen Noorwegen de tegenstander en volgende week maandag is Montenegro de laatste opponent in de poulefase.

