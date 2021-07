Rechtbank buigt zich eind november over kofferbakmoord

Dat bleek vanochtend tijdens een korte tussentijdse zitting bij de rechtbank in Assen. De Emmenaar en zijn advocaat Nico Meijering waren daar niet bij. Voor de zaak inhoudelijk behandeld wordt, mag Meijering nog drie getuigen verhoren. Het gaat onder meer om ex-leden van motorclub No Surrender. Dat gebeurt in september en oktober.

Ralf Meinema uit Klazienaveen werd op 31 maart 2017 dood gevonden in de kofferbak van zijn Mercedes die half in het Stieltjeskanaal tussen Zandpol en Coevorden hing. De 31-jarige man was zwaar toegetakeld.

DNA en anonieme getuige

O. zit sinds oktober vorig jaar vast en blijft ook de komende maanden in de cel. De Emmenaar werd vorig jaar oktober voor de tweede keer opgepakt, nadat hij in 2018 ook korte tijd vastzat. Zijn DNA is gevonden op de linkerzak van Meinema's broek. Ook is er een anonieme getuige die heeft verklaard dat hij of zij O. heeft horen zeggen dat hij de moord heeft gepleegd.

Verder is uit onderzoek gebleken dat O. en Meinema elkaar de dag voor Meinema's dood drie keer hebben ontmoet. Ook was de telefoon van het slachtoffer voor het laatste in de lucht in de wijk Rietlanden, één van de ontmoetingsplekken van de twee.

Extra DNA-onderzoek

O. ontkent dat hij er iets mee te maken heeft. Volgens hem heeft hij Meinema een hand gegeven en achter het stuur van zijn auto gezeten tijdens één van de ontmoetingen. Mogelijk is zijn DNA daarna via Meinema's eigen hand aan zijn broek gekomen, heeft O. verklaard. Of dat inderdaad mogelijk is, maakt onderdeel uit van het nieuwe DNA-onderzoek dat het NFI nu in opdracht van de rechtbank uitvoert.

Behalve Hans O. verdenkt het Openbaar Ministerie ook de 28-jarige Kenny B. van betrokkenheid bij de moord op Meinema. Hij werd eveneens opgepakt in oktober vorig jaar, maar kwam de maand erna weer vrij. Er is nog geen besluit genomen over of hij zich ook voor de rechter moet verantwoorden, aldus een woordvoerder van het OM.

Lees ook: