Oranje Leeuwinnen zonder Miedema aan aftrap tegen China

De Oranje Leeuwinnen nemen het vanmiddag zonder Vivianne Miedema in de basis op tegen China in de laatste poulewedstrijd. Miedema hield zaterdag lichte liesklachten over aan het duel met Brazilië en wordt door bondscoach Sarina Wiegman gespaard. Miedema zit wel op de reservebank.

Wiegman kan het zich permitteren om de topscorer van het olympisch voetbaltoernooi te passeren, want officieus hebben de Oranjevrouwen zich al geplaatst voor de kwartfinales. De aanvalster uit Hoogeveen was tegen Brazilië goed voor haar 79ste doelpunt in 98 interlands en wordt vanmiddag in de basisopstelling vervangen door Lineth Beerensteyn.

Weerzien met Verenigde Staten?

De wedstrijd tussen Oranje en China wordt hoe dan ook interessant omdat de winnaar van de poule het in de volgende ronde gaat opnemen tegen regerend olympisch kampioen Verenigde Staten, dat de laatste vijf keer bovendien beslag wist te leggen op olympisch goud. De Amerikaanse dames gingen in de openingswedstrijd verrassend ruim onderuit tegen Zweden (3-0), dat groepswinnaar wordt. Mocht Oranje tweede worden, dan is Canada, Groot-Brittannië of Japan de tegenstander in de volgende ronde. Die duels worden vrijdag gespeeld.

De wedstrijd tussen de Oranjevrouwen en China begint om 13:30 uur.

