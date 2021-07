Campingmoord Hoogersmilde draaide om conflict in drugswereld

Aan de moord op camping De Horrebieter in Hoogersmilde in november vorig jaar ging een conflict in de drugswereld vooraf. Dat werd vandaag duidelijk tijdens een nieuwe tussentijdse zitting in de zaak.

Volgens het Openbaar Ministerie had het conflict onder meer te maken met 20.000 euro die het slachtoffer, dat op de camping in Hoogersmilde woonde, tegoed had van de 37-jarige verdachte uit Leiden. De Leidenaar zegt dat hij door het slachtoffer werd bedreigd.

Zijn advocaat Nihad el Farougui wil onder anderen de vriendin van het slachtoffer horen als getuige. Zij woonde bij hem in een chalet op de camping en weet volgens de Leidenaar meer over de dreigementen.

Drugswereld

De 37-jarige Leidenaar houdt vol dat hij het slachtoffer op de avond van 9 november heeft beschoten uit zelfverdediging. Hij kende het slachtoffer uit de drugswereld. De man zou hebben gedeald en toen hij op vakantie was, zou de man uit Leiden zijn 'werk' tijdelijk hebben overgenomen.

Op de avond van 9 november reed de verdachte naar Drenthe om het latere slachtoffer te ontmoeten. De man die op de camping in Hoogersmilde woonde, pikte de Leidenaar op en liet hem in zijn auto naar De Horrebieter rijden.

Toen de twee samen in de auto op de camping aankwamen, ging het al snel mis. Medewerkers hoorden schoten en vonden niet lang daarna het lichaam van het 32-jarige slachtoffer in zijn eigen auto. De schutter was er al vandoor. De man uit Leiden werd een paar dagen later door de politie gevonden in Leeuwarden en zit sindsdien vast.

Zelfverdediging

De verdachte volgde de zitting via een videoverbinding vanuit de gevangenis. De man stelt dat het slachtoffer in de auto opeens een wapen tevoorschijn haalde. Uiteindelijk haalde hij de trekker over om zichzelf te beschermen. Wat er precies in de auto is gebeurd en hoe hij het wapen in handen heeft gekregen, werd vandaag niet uitgebreid besproken.

Omdat de Leidenaar en het Openbaar Ministerie een totaal andere lezing hebben over wat er is gebeurd, was er in december al een reconstructie op de camping aan de Jannes Brugginkweg. Op dit moment wordt nog gewerkt aan de 3D-visualisatie, waarop de verdachte en het OM kunnen aangeven hoe de schietpartij precies heeft plaatsgevonden.

El Farougui, die de Leidenaar bijstaat samen met de bekende strafpleiter Peter Plasman, wil nog meer getuigen verhoren en ook nog telefoons laten onderzoeken. Ook wil ze dat haar cliënt nog een keer wordt verhoord. De rechtbank neemt daar volgende week dinsdag een beslissing over.

Eind oktober behandelt de rechtbank de zaak inhoudelijk.

