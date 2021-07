Verkrachting vrouw in Hoogeveen niet bewezen, vrijspraak voor Hengeloër

Op 11 januari dit jaar belde de Hoogeveense de politie, nadat ze met de man, die ze via Facebook had leren kennen, had afgesproken voor een koffiedate bij haar thuis. De man begon haar al snel te zoenen en dat liep volgens de vrouw uit op seksuele handelingen die zij niet wilde.

Geen 'nee' gezegd

De Hengeloër verklaarde bij de politie en vorige week tijdens de rechtszaak dat hij in zijn beleving niks had gedaan wat de vrouw niet wilde. Ze had nergens 'nee' tegen gezegd of laten merken dat ze dat ze er niet op zat te wachten. Hij was naar eigen zeggen ook heel erg verbaasd toen hij begin februari werd opgepakt.

Volgens de rechtbank moet sprake zijn van dwang of dreiging met geweld om verkrachting te kunnen bewijzen. De officier van justitie eiste vorige week twee jaar gevangenisstraf (vier maanden voorwaardelijk). Volgens hem had de Twent de Hoogeveense enorm overrompeld door haar te gaan zoenen toen hij er net was. Daardoor was ze niet meer goed in staat zich te verzetten toen de man haar vervolgens begon te betasten en zijn eigen broek open deed. De aanklager zag dit als een vorm van dwang.

Maar volgens de rechtbank staat niet vast dat de vrouw zich echt niet kon verzetten. Ook vinden de rechters dat zij tussen de eerste zoen die ze kreeg en de tweede wel duidelijk had kunnen maken dat ze er niet van gediend was, want toen hebben de man en de vrouw met elkaar gepraat. De Hoogeveense heeft toen niet duidelijk gemaakt dat ze niks wilde.

Chatten en daten uit verveling

Na een half uur ging de man weg en blokkeerde hij haar ook meteen op Facebook. Dat deed hij omdat hij naar eigen zeggen geen klik met haar had. Hij datete vaker en had contact met verschillende vrouwen via tal van datingsites en sociale media. Verveling was voor hem de reden om met vrouwen te chatten en af te spreken, zei hij. Ondertussen had hij al een paar jaar een vriendin.

Dat hij de vrouw in Hoogeveen redelijk onverwacht was gaan zoenen, deed hij omdat hij haar gerust wilde stellen en wilde troosten, verklaarde hij vorige week in de rechtszaal. Zij vertelde hem over de problemen met haar ex-man en dat ze binnenkort haar huis uit moest en hij had met haar te doen.

Geen schadevergoeding

De Hoogeveense erkende bij de politie dat het best kon zijn dat de Hengeloër niet heeft gemerkt dat zij eigenlijk geen seks wilde. Ze verklaarde ook te hebben meegewerkt in de hoop dat het dan eerder voorbij was. De vrouw las een emotionele slachtofferverklaring voor en eiste 5500 euro schadevergoeding. Nu de Twent is vrijgesproken, hoeft hij haar niks te betalen.

