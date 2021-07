Anderhalf jaar cel dreigt voor verslaafde inbreker uit Hoogeveen

De verslaafde Hoogevener zat in een proeftijd van een eerdere straf toen hij de misdrijven pleegde. Twee jaar terug is hij veroordeeld tot twee jaar cel, waarvan acht voorwaardelijk voor een poging tot doodslag op zijn ex-vrouw. De acht maanden, die nog openstaan, moet hij nu ook gaan uitzitten, vindt de officier van justitie.

'Junkenactie'

De man heeft bekend dat hij begin februari heeft ingebroken bij een kapsalon in de Hoogeveense wijk Krakeel. Daar stal hij met een andere man een koffiemachine en een tv. "Het was gewoon een junkenactie", zei hij in de rechtbank in Assen. Thuis had hij namelijk al meerdere koffiezetapparaten.

De eigenaar van de salon werd rond middernacht gebeld door de alarmcentrale. Hij trof een ravage aan in zijn salon. Het raam was kapotgeslagen en de koffiebonen lagen overal. Meerdere getuigen zagen het gebeuren en een buurtgenoot herkende de man.

De Hoogevener bekende ook dat hij had proberen in te breken bij een mannenmodezaak in zijn woonplaats. Ook daar sneuvelde een raam. Hij wilde een paar jassen stelen, vertelde hij later bij de politie, maar binnenkomen lukte niet. Het gat in het raam was te klein.

Sporttas met edelstenen

Aanvankelijk verdacht justitie hem ook van inbraken bij de Kiosk in het centrum, waar voor honderden euro's aan sigaretten en krasloten verdwenen en in een edelstenenwinkel, waar voor meer dan 10.000 euro aan edelstenen werd gestolen. Maar de officier vertelde dat ze te weinig bewijs had dat hij de dader is.

Wel vond de politie tijdens een huiszoeking begin februari een sporttas vol gestolen edelstenen. Ook leverde de man gestolen krasloten in bij een supermarkt in Assen. Zowel de stenen als de loten had hij van een kennis gekregen, vertelde hij. De officier hield het op heling; volgens haar had de man kunnen weten dat de spullen gestolen waren.

'Kennis was kwade genius'

De Hoogevener verklaarde dat een kennis van hem achter alle inbraken zat; hij had opdracht gegeven om de misdrijven te plegen. Het stelen van een elektrische fiets vorig najaar deed hij naar eigen zeggen ook in opdracht van die man.

De verdachte is in afwachting van zijn strafzaak de afgelopen maanden twee keer vrijgelaten door de rechtbank onder voorwaarde dat hij zich laat behandelen in een psychiatrische kliniek. Beide keren liep hij binnen twee weken weg, waardoor hij nu alweer een tijdje vastzit. De officier van justitie vindt het belangrijk dat hij tijdens zijn celstraf psychisch wordt onderzocht, zodat hij daarna alsnog kan worden behandeld.

Uitspraak: 10 augustus