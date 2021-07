Aantal nieuwe positieve testresultaten in Drenthe daalt opnieuw: 45

In Drenthe zijn het afgelopen etmaal 45 nieuwe positieve coronatestresultaten geregistreerd. Dat blijkt uit de laatste cijfers van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM). Gisteren werden er nog 61 positieve testen geregistreerd.

In de gemeenten Assen en Tynaarlo zijn de meeste nieuwe gevallen geconstateerd (8), terwijl in de gemeente Aa en Hunze niemand een positieve coronatest had.

Het aantal van vandaag zorgt ervoor dat het weekgemiddelde verder naar beneden gaat. Gisteren stond het gemiddelde nog op 77 positieve testen, vandaag is dat gedaald naar 71. Er is niemand uit Drenthe overleden met het coronavirus en ook zijn er geen Drenten met covid-verschijnselen opgenomen in het ziekenhuis.

Aantal nieuwe positieve testen, ziekenhuisopnames en overlijdens als gevolg van het coronavirus (bron: RIVM, 27-07-2021)

Gemeente Besmettingen Ziekenhuisopnames Overlijdens Aa en Hunze 1579 7 20 Assen 4235 (+8) 68 15 Borger-Odoorn 1675 (+4) 33 15 Coevorden 3044 (+2) 57 31 Emmen 9467 (+4) 168 80 Hoogeveen 4946 (+5) 77 41 Meppel 2495 (+5) 34 27 Midden-Drenthe 2195 (+3) 35 30 Noordenveld 1955 (+3) 32 26 Tynaarlo 1826 (+8) 24 24 Westerveld 1041 (+2) 17 21 De Wolden 2137 (+1) 33 24 Onbekend 61 0 0

Landelijke cijfers

Landelijk zijn iets meer dan 4000 nieuwe positieve testen vastgesteld. Dat is een fractie hoger dan het aantal op maandag. Het RIVM kreeg 4042 meldingen van positieve tests. Vorige week dinsdag waren er bijna 6800 nieuwe gevallen en de dinsdag ervoor ruim 7800.

In twintig gemeenten, waaronder Aa en Hunze, was er geen enkele positieve test. Dat is het hoogste aantal gemeenten sinds 9 juli.

Het aantal sterfgevallen met corona steeg met drie. Het gaat om inwoners van Den Helder, Losser en Leusden. Sinds het begin van de uitbraak, bijna anderhalf jaar geleden, zijn 1,85 miljoen Nederlanders positief getest. Van meer dan 17.800 mensen is zeker dat ze met het coronavirus zijn overleden. De werkelijke aantallen liggen hoger.

Weekcijfers

Landelijk registreerde het RIVM 37.343 positieve testresultaten, bijna de helft minder dan een week eerder (-46 procent). De dalende lijn is ook duidelijk terug te zien in het reproductiegetal, dat is gezakt naar 0,80. Onder de 1 gaat het de goede kant op; dan neemt het aantal nieuwe besmettingen af.

Het weekrapport bevestigt nog eens dat het aantal ziekenhuisopnames afgelopen week wel is gestegen. Die toename is het gevolg van de explosieve groei van het aantal besmettingen aan het begin van de maand. Volgens voorlopige cijfers werden afgelopen week 538 patiënten met covid-19 opgenomen, van wie 115 op intensive-careafdelingen. Dat zijn ruim tweeënhalf keer zoveel opnames als een week eerder werd gerapporteerd.