Eerste gerestaureerde grafmonument teruggeplaatst in Assen

"Het was in een heel deplorabele staat", zegt restaurateur Ron Caspers over het monument dat ongeveer 150 jaar oud is. Door gebrekkig onderhoud brokkelden beide monumenten af. "Het zag er vreselijk uit." Hij en zijn team hebben verdwenen onderdelen van het hekwerk laten bijgieten en namaken. Verder is de hele tombe uit elkaar gehaald in twaalf stukken, om zo alles te conserveren.

'Dit zijn de plaatjes'

"Ik fietste hier vanmorgen met veel plezier heen", zegt Jan Lagendijk van de Stichting Noorderbegraafplaats Assen. Hij had onder meer burgemeester Marco Out uitgenodigd om bij de terugplaatsing van de zuil te zijn. De gemeente is eigenaar van de graven en heeft de restauratie grotendeels bekostigd.

De afgelopen jaren was de aanblik kaal, zegt Lagendijk. "Bij rondleidingen moesten we zeggen: Dit zijn de plaatjes." Hij is daarom ook blij dat het 'kleine' monument weer terug is.

Op de stenen links komt later het grote monument te staan (Rechten: RTV Drenthe)

Grote graf volgt nog

Het ware pronkstuk van de begraafplaats, een groot gietijzeren grafmonument, ligt nog in de werkplaats van de restaurateur. Het gaat om het grootste neogotische grafmonument van Nederland. Caspers verwacht dat de restauratie van dit monument eind dit jaar klaar is. Het monument heeft torentjes, met daartussen sierlijk ijzerwerk in neogotische vorm.

Het gaat om de graven van welgestelde families in Assen. Ze hebben flink geld verdiend in Nederlands-Indië, met aandelen in theeplantages. Als ze terugkomen naar Assen, en daar vervolgens ook hoge bestuursfuncties bekleden, hebben ze zoveel geld, dat ze daarmee op de Noorderbegraafplaats grond aankopen voor hun familiegraven.

