Langgewenste nieuwbouw op voetbalveld Vledderveen

In de nieuwe woonwijk, die komt op het voormalige voetbalveld aan de Jodenweg, is namelijk ruimte voor maximaal 21 woningen. Dat betekent dat het aantal huizen in het dorp met ruim een negende toeneemt, op dit moment staan er zo'n 180 woningen in Vledderveen.

"Dat is een maximumaantal", weet Henk Koene, voorzitter van Plaatselijk Belang Vledderveen. "Het terrein is verdeeld in een aantal woonvlakken, het kan best zijn dat op een vlak waar er drie gepland staan, er twee gebouwd worden. Het aantal is zeker niet te veel voor het dorp."

Plannen sinds 2009

Sterker nog, met de komst van het nieuwbouwwijkje gaat er een langdurige wens in vervulling. "In 2009 lag er al een conceptplan voor de bouw van tien woningen. In 2017 heeft Plaatselijk Belang het weer met de gemeente opgepakt. We willen dat jongelui hier blijven wonen, we zien nu dat de gemiddelde leeftijd langzaamaan aan het stijgen is. Voor de leefbaarheid van het dorp is het daarom belangrijk dat er nieuwe woningen komen."

De huizen komen op het voetbalveld aan de Jodenweg. Sinds voetbalclub vv Vledderveen jaren geleden fuseerde met vv Vledder ligt het veld braak. "Het werd eigenlijk alleen nog gebruikt om hooi voor het hertenkamp weg te halen", zegt Koene. De afgelopen jaren liepen de plannen vanwege stikstofbezwaren vertraging op.

Maar nu de gemeente onlangs alle seinen op groen zette, kan er naar de toekomst gekeken worden. Dorpsbelangen gaat samen met inwoners op zoek naar passende namen voor de twee nieuwe straten. Ook de historische vereniging 't Fledder Kerspel is door de gemeente gevraagd mee te denken.