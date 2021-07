Peña en Araujo nog steeds in Peru: geen zorgen bij FC Emmen

Eigenlijk had Dick Lukkien ze eind vorige week al willen begroeten op de training, maar zijn twee Peruaanse sterspelers zitten nog steeds 'vast' in hun thuisland Peru. Na de vierde plaats op de Copa America kreeg het duo nog twee weken vakantie, maar die zit er inmiddels wel op.

Bij FC Emmen maakt men zich in ieder geval geen zorgen over het tweetal. "Nee, totaal niet", aldus technisch manager Michel Jansen. "Ze zijn nog in Peru en van Miguel weet ik dat hij met zijn documenten wacht op goedkeuring van de instanties. Het probleem is echter dat veel van die instanties op dit moment gesloten zijn, vanwege nationale feestdagen.

Natuurlijk houdt men bij de Drentse club nog steeds ernstig rekening met een vertrek van de twee internationals. "Maar concrete signalen, dat er iets speelt, hebben we op dit moment niet", laat Jansen weten. Mede daarom wordt er op dit moment ook niet gezocht (of gepraat) met een rechtsbenige centrale verdediger.

Apau en Mendes

Ondertussen is het voor de fans afwachten wanneer de handtekening van Mitch Apau onder een contract wordt gezet en of Rui (Jorge Monteiro) Mendes in aanmerking komt voor een verbintens. Zowel Lukkien als Jansen zijn tevreden over de aanvaller, die op alle posities in de aanval uit de voeten kan en afgelopen zondag nog fraai scoorde in het oefenduel tegen Heracles. Zijn stage loopt na morgen af, maar de kans bestaat dat hij vrijdag in de laatste oefenwedstrijd van FC Emmen, tegen Cambuur, nog bij de selectie zit. Een gesprek met Mendes en diens zaakwaarnemer is er in ieder geval nog niet geweest.

Centrumspits

Afhankelijk van het al dan niet blijven van Miguel Araujo en het tekenen van Apau en Mendes is FC Emmen vrijwel uitgeshopt. De enige wens die Lukkien nog heeft is een centrumspits. Een speler die niet alleen Hilterman kan aflossen, maar ook samen met de nummer 9 kan spelen als de wedstrijd daar om vraagt.

Bijl

En dan is er natuurlijk nog de zaak 'Bijl'. De vleugelverdediger van FC Emmen, die net als Araujo en Peña nog een jaar onder contract staat, zou in de nadrukkelijke belangstelling staan van het Russische Krylya Sovetov Samara. Er gaan geruchten dat Bijl donderdag naar Rusland zal reizen, maar binnen FC Emmen houdt iedereen (voorlopig in ieder geval) de kaken stijf op elkaar.