Michael Chacon terug bij FC Emmen: 'In principe om conditie op peil te houden'

Een half jaar na zijn spectaculaire transfer naar Atlético Nacional, in zijn geboorteland Colombia, keert Michael Chacon terug in Drenthe. Vanaf morgen traint de middenvelder mee bij FC Emmen. "In eerste instantie om mijn conditie op peil te houden."

In het voetbal weet je het tenslotte maar nooit. Dat weet Chacon als geen ander, die de afgelopen maanden genoot bij het (volgens hem) 'Ajax van Colombia'. "Ik had deze ervaring voor geen goud willen missen."

"Het enige dat echt heel jammer is is dat mijn familie me niet één keer live heeft zien spelen vanwege de coronacrisis. Mijn vriendin zag me alleen op de televisie."

Dat het avontuur slechts een half jaar geduurd heeft, heeft hij minder moeite mee. "Zo gaat dat bij een topclub in Colombia. Ik kwam op voorspraak van de trainer en toen hij vlak voor de start van het nieuwe seizoen werd ontslagen had ik dit wel verwacht. Een nieuwe trainer krijgt dan de mogelijkheid om zijn eigen spelers mee te nemen en ik bleek overbodig. Ik had nog een doorlopend contract, maar die heb ik laten ontbinden. Ik mocht niet meer met de groep trainen en daarom koos ik eieren voor mijn geld. Ik wil gewoon voetballen."

Waar de 27-jarige oud-speler van DZOH, vv Emmen, SC Heerenveen en FC Dordrecht zijn carrière zal vervolgen is nog niet bekend. "We gaan het wel zien. Ik ben in ieder geval FC Emmen nu heel erg dankbaar dat ik daar terecht kan."