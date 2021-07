Vriendengroep levert 1200 bierkratten in bij supermarkt in Diever

Flink wat werk aan de winkel afgelopen zaterdag bij de supermarkt in Diever: een vriendengroep van Keet 't Zwaantje uit het Friese Boijl kwam daar 1200 lege bierkratten inleveren. "1200 kratten bier? Man, wat heb je gedaan?", lachte supermarkteigenaar Doede Simonides toen de vrienden vroegen of ze de kratten langs mochten brengen.

De vrienden kopen hun bier altijd bij Simonides. Ze spaarden de kratten op, omdat ze een feestje wilden geven met minimaal duizend kratten, naar Dalfs voorbeeld. Daar leverde een vriendengroep in 2017 al eens duizend kratten in bij de plaatselijke supermarkt. "Dat heeft deze vriendengroep doen besluiten om dat te overtreffen en voor 1200 kratten te gaan", vertelt Simonides bij Radio Drenthe. De vrienden hebben er ongeveer drie jaar over gedaan om de 1200 kratten leeg te drinken.

Werk aan de winkel

De supermarkteigenaar wist dus van te voren dat de vrienden langs zouden komen. "Ik zei: 'Jongens, als jullie op zaterdagochtend komen tussen 11.00 uur en 13.00 uur, dan heb ik 50 containers klaarstaan. Als jullie dan met een groep mensen komen, dan kan iedereen helpen.'"

Grote dorst! šŸ» 1200 kratten en dus bijna 5000 euro aan statiegeld. šŸ˜± Deze jongeren van Keet 't Zwaantje leverden alles tegelijk in bij de supermarkt... šŸšœ Lees meer: https://rtvd.nl/C_Gw Posted by RTV Drenthe on Tuesday, July 27, 2021

Zo gezegd, zo gedaan. De jongeren kwamen met een trekker en aanhanger vol bierkratten aan bij de supermarkt. "We hebben drie treintjes met mensen gemaakt om zo de kratten bier over te hevelen. Binnen een uurtje was de lader leeg", vertelt Simonides.

Statiegeld

En voor wie nieuwsgierig is naar het statiegeldbonnetje: de kratten hadden samen een waarde van bijna 4.200 euro. Dat geld ging echter niet meteen op aan een nieuwe biervoorraad, nee, er moest nog wat afbetaald worden: "Ze halen de snacks, de frisdrank, de chips en de borrelnootjes ook altijd bij ons. Dat hebben ze op rekening laten zetten. Die rekening was nu ongeveer 4.000 euro. Dus dat konden we bijna tegen elkaar wegstrepen, ze hadden nog een beetje tegoed."

"Het was erg leuk, de vrienden hebben er echt een feestdag van gemaakt", sluit Simonides het verhaal af.