Tegenstanders zonnemuur A37 Erica laten zelf zien hoe hoog de muur wordt

Rijkswaterstaat wil langs de hele A37 zonnepanelen plaatsen. Bij Erica is één van de opties een zonnemuur. Er zijn proefopstellingen bij het gemeentehuis in Emmen. Daar kun je niet ervaren hoe hoog zo'n zonnewand is, zeggen de tegenstanders. "Dan laten we het zelf wel zien", legt Bert Schoenmaker van de werkgroep uit.

Rijkswaterstaat bedacht de muur omdat inwoners van het nabijgelegen Parc Sandur in Emmen dan hopen van het snelweglawaai af te zijn. Bovendien vrezen de Ericanen dat de muur die aan de noordkant van de A37 moet komen, het geluid juist terugkaatst naar het zuiden, naar het dorp Erica.

Een zonnemuur bij Erica past niet in het open landschap, vinden tegenstanders (Rechten: The Imagineers)

Leg de zonnepanelen gewoon vlak in het landschap

Verschillende partijen in de Emmer gemeenteraad, waaronder de VVD, zien een muur ook niet zitten. Raadslid Patrick de Jonge: "Het geluidseffect voor Parc Sandur is er eigenlijk niet. En de opbrengst van de zonnepanelen is staand of liggend net zo hoog, dus leg ze plat in het landschap, maar bouw geen muur."

De gemeente heeft een enquête gehouden en de wethouder beloofde: bij geen draagvlak, geen muur. Toch zijn de tegenstanders een petitie gestart. "De teller staat nu al op 874 keer nee. We zouden voor de zomer de uitslag krijgen van de gemeentelijke enquête. Die hebben we nog niet. Zie deze eigen petitie maar een beetje als drukmiddel en om iedereen wakker te houden", aldus Schoenmaker.

Volgens de gemeente Emmen worden de resultaten van de enquête over de zonnemuur momenteel verwerkt en neemt het college van Burgemeester en Wethouders eind augustus een besluit over de zonnewand. Volgens een woordvoeder van de gemeente Emmen staat de zonnewand nog in de provinciale plannen, omdat het nog een concept is en niet het definitieve plan. Bij de provincie kan vanwege de vakantie momenteel niemand reageren.

De tegenstanders plaatsten twee zeecontainers langs de A37 om te laten zien hoe hoog een zonnemuur wordt (Rechten: serge vinkenvleugel/RTV Drenthe)

De zonnewand maakt onderdeel uit van de plannen voor een 42 kilometer lange zonneroute langs de A37 tussen Emmen en Hoogeveen. Het idee is om langs weerszijden van de weg of bij knooppunten zonnepanelen en zonnewanden te plaatsen. De exacte inrichting bij Parc Sandur en Erica staat nog niet vast. Naast de verticale wanden, zijn er ook 'vlakke varianten' waaruit gekozen kan worden.

