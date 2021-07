Kunstenaar: 'Voor vrijdag moet Mannes afgedekt zijn, anders volgt een rechtszaak'

Q.S. Serafijn laat bij monde van zijn advocaat Marcel de Zwaan, van advocatenkantoor Bremer & De Zwaan, weten het niet eens te zijn met hoe de stationshond er nu uit ziet. Volgens De Zwaan had de gemeente nooit op deze manier Mannes mogen laten herstellen: "Op het moment dat je een kunstwerk krijgt en het moet hersteld worden, dan mag je er niet zomaar ineens iets anders van maken."

Gemeente moet herstellen

Mannes keerde vorige maand terug op zijn plek voor het station in Assen na een herstel van zeven maanden bij Poly Products, een bedrijf uit Werkendam. Nadat Mannes hersteld is glom hij meer dan in zijn oude toestand. Volgens Serafijn is het voor hem imagoschade dat Mannes er zo uitziet. Ook vindt hij het voor de Assenaren vervelend dat Mannes nu zo glimt en niet meer op de oude Mannes lijkt.

Volgens De Zwaan moet, zolang de gemeente nog geen oplossing heeft voor herstellen van Mannes naar zijn originele vorm, het kunstwerk aan het zicht onttrokken worden. "Dan moet er gekeken worden of het nog kan worden hersteld of de gemeente moet zeggen: 'Het kan niet'."

'Overleg had gemoeten'

Volgens De Zwaan blijven de kunstenaars intellectueel eigenaar van het kunstwerk en had de gemeente met de kunstenaars over het herstel in gesprek moeten gaan.

Er speelt momenteel al een conflict tussen het kunstenaarscollectief Nio en Serafijn en de gemeente vanwege de gesteldheid van de stationshond. De kunstenaars wijzen echter naar de vervaardiger van het beeld. "Het doet er niet toe hoe de contractuele lijnen lopen, deze brief naar de gemeente staat los van het conflict met de maker van het beeld", aldus De Zwaan.

De gemeente Assen heeft de reparatiekosten van zo'n 90.000 euro voorgeschoten om Mannes te herstellen. Het maakt volgens De Zwaan niet uit dat de gemeente haast had en het bedrag betaald heeft. "Ze hadden in overleg moeten gaan met de kunstenaars."

Mannes in zijn volle glans na de nieuwste herstelwerkzaamheden (Rechten: RTV Drenthe/Margriet Benak)

Kunstenaar Maurice Nio is - niet blij - verrast met de gang van zaken door Serafijn. "Ik trek samen op met de gemeente hierin. We hebben hard gewerkt aan het herstel van Mannes en mijn werk is na zeven maanden gedaan." Wel wil hij nog kwijt dat Mannes waarschijnlijk zijn glimmende laag verliest. "Bij de eerste plaatsing glom hij ook destijds. Het gaat om de laatste laklaag, die gaat er waarschijnlijk binnen een paar maanden af."

Gemeente Assen legt de brief van de advocaat neer bij de juridische afdeling van de gemeente en komt pas met een reactie wanneer er een besluit is gevallen over de vraag van de advocaat. Tot die tijd zal Mannes onaangeroerd blijven.

