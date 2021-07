Meppelse Van der Breggen pakt brons op individuele tijdrit in Tokio

Anna van der Breggen uit Meppel heeft de bronzen medaille gewonnen tijdens de individuele tijdrit op de Olympische Spelen in Tokio. De Wageningse Annemiek van Vleuten pakte het goud, de zilveren medaille was voor de Zwitserse Marlen Reusser.

De 38-jarige Van Vleuten was vandaag niet te stuiten. Op het Fuji Speedway-circuit finishte ze na 22 kilometer in een tijd van 30 minuten en 13,49 seconden.

Steeds meer voorsprong

Van Vleuten was de snelste bij het eerste meetmoment, kort onder het hoogste punt, en breidde haar voorsprong op het meer vlakke deel alleen maar uit. De gevreesde Amerikaanse Chloé Dygert moest daar al bijna een minuut toegeven, Van der Breggen zo'n 20 seconden. Bij de tweede tijdcheck was Van Vleuten alleen maar verder uitgelopen. Ze had op de finish 56 seconden voorsprong op Reusser en 1.01 minuut op Van der Breggen.

Dygert, de wereldkampioene van 2019 en vooraf een van de favorieten, kwam niet verder dan de zevende plaats. Ze gaf 2.16 minuten toe op Van Vleuten.

Tweede brons tijdens Olympische Spelen

Het was Van der Breggens tweede bronzen medaille op de Olympische Spelen; in 2016 werd ze ook derde op de tijdrit. Maar toen pakte ze het goud tijdens de wegwedstrijd. Dat lukte dit jaar niet; afgelopen zondag eindigde ze op de vijftiende plaats.

De Meppelse stopt later dit jaar, na de wereldkampioenschappen in Vlaanderen in september, met wielrennen. Volgend jaar wordt ze ploegleider bij haar ploeg, SD Worx.

Gisteren ontstond commotie toen Van der Breggen tijdens een verkenning van het parcours op een Japanse official botste. De official wilde haar tegenhouden voor een veiligheidscheck, maar die had de Meppelse al gehad. Ze wilde doorfietsen toen de official voor haar fiets sprong, waardoor Van der Breggen eraf struikelde. Ze bleef wel overeind en reageerde achteraf vrij nuchter.

Van Vleuten: 'Verhaal is rond'

De gouden plak die Annemiek van Vleuten vandaag won, maakt voor haar veel goed. Zondag tijdens de wegwedstrijd dacht ze aanvankelijk ook dat ze had gewonnen, maar al snel kwam ze erachter dat ze tweede was geworden achter Anna Kiesenhofer uit Oostenrijk; een grote teleurstelling.

"Yes!", riep Van Vleuten vandaag uit in een eerste reactie. "Dit heeft zo moeten zijn, dit maakt het verhaal compleet. Ik heb er alles aan gedaan om hier goed te zijn. Het verhaal is rond."