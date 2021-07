Nog altijd minder inbraken in Drenthe dan vóór corona

De afgelopen vijf jaar was het aantal inbraken in Drenthe niet zo laag als dit jaar. Het aantal woninginbraken nam landelijk ook al jaren op rij af, maar kelderde vanaf het uitbreken van de coronapandemie in maart vorig jaar extra sterk. Dat blijkt uit een analyse van LocalFocus op basis van recente politiecijfers.

Waar er in de eerste helft van 2019, het jaar vóór de coronacrisis, landelijk nog zo'n 18.300 inbraken geregistreerd werden, ging het in de eerste helft van dit jaar bijna om de helft daarvan: 9.800.

Drenthe

In januari dit jaar werd in Drenthe vijftig keer ingebroken. Sindsdien daalde het aantal woninginbraken elke maand, tot het laagste punt werd bereikt in mei. Toen werden 26 inbraken gemeld in onze provincie. Vorige maand steeg het aantal woninginbraken weer naar 39.

Er is de afgelopen vijf jaar maar één junimaand geweest waarin dat aantal lager lag. Dat was in juni 2018; er werden toen 36 woninginbraken gemeld.

Bekijk in deze grafiek het aantal door de politie geregistreerde woninginbraken per maand over de afgelopen vijf jaar. In het uitklapmenu kun je de provincie veranderen.

Avondklok en inbraken Dit jaar telden vooral februari, maart en april relatief weinig inbraken. In Nederland gold van 23 januari tot en met 28 april een avondklok. Na de opheffing van de avondklok nam het aantal inbraken weer licht toe, maar ook in mei en juni bleef het aantal inbraken nog altijd een stuk lager dan in 2019 en eerder.

Drentse gemeentes

Over het laatste half jaar gezien, werd in de gemeente Emmen het meest ingebroken. Daar werden zestig woninginbraken geregistreerd. Daarna volgen de gemeentes Assen, met 35 inbraken, en Hoogeveen met 22 inbraken.

Als we echter kijken naar het aantal inbraken per 10.000 inwoners, steekt de gemeente Westerveld erbovenuit. Daar gaat het om 7,1 woninginbraken per 10.000 inwoners. Daarna volgt de gemeente Emmen, met 5,6 woninginbraken per 10.000 inwoners. Op een gedeelde derde plaats staan Assen en Midden-Drenthe, met elk 5,1 woninginbraken per 10.000 inwoners.

Bekijk op deze kaart van Drenthe het aantal woninginbraken per 10.000 inwoners in het eerste half jaar van 2021: