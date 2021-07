Anna van der Breggen geloofde al niet meer in brons

Anna van der Breggen had niet haar beste dag, erkende ze na afloop van de tijdrit (Rechten: Tim de Waele/Pool Photo via AP)

Onderweg lag ze derde, maar nadat Anna van der Breggen als laatste renster de olympische tijdrit had volbracht, was de gedachte aan een medaille snel verdwenen. "Ik kwam over de streep en niemand zei iets. Dan weet je wel dat je niets gewonnen hebt. Zo voelde het ook."

De stilte werd verbroken. "Iemand zei dat ik brons had en ik dacht: dat is dan toch wel lekker. Ik ben er nog verbaasd over." Want ze had niet haar beste dag, erkende de regerend wereldkampioene, die ruim een minuut toegaf op olympisch kampioen Annemiek van Vleuten. "Ik zag het aan mijn wattages onderweg en kon gewoon niet diep genoeg gaan. Maar ik ben wel doorgegaan met alles te geven tot het einde."

Moeizame rit

Eerder in het jaar won ze de tijdrit op het NK en was ze ook de beste in de race tegen de klok van de Giro Donne, de rittenkoers die ze voor de vierde keer won. "Maar het voelde nu heel anders. Ik wilde wel vechten , maar kreeg die wattages niet omhoog. Dat had ik ook al vrij snel door, al toen het beetje bij beetje omhoog begon te lopen. 'Doorgaan, doorgaan', ben ik tegen mezelf blijven zeggen. Op de klim zelf voelde ik me zelfs even supergoed, die had van mij wat langer mogen zijn."

Waar het aan ligt, zo'n dag, Van der Breggen wist het ook niet. "Het is jammer in ieder geval, want ik voelde me goed vooraf. Nu ben ik vooral blij dat het erop zit. Ik heb zin in vakantie."

Einde carrière in zicht

Van der Breggen stopt, maar niet meteen. In het najaar wil ze nog wat wedstrijden rijden, het WK bijvoorbeeld. "Als ik mag ga ik er graag rijden. Die meiden hebben elk WK veel voor mij gedaan. Dus ik zou graag nog wat voor hen terugdoen."

