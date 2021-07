Dader brandstichting café 't Geveltje in Coevorden blijft onbekend

Wie de fatale brand in café 't Geveltje in Coevorden heeft aangestoken, blijft onduidelijk. De politie heeft het onderzoek naar de brand, waarbij eigenaar Bart Hensen vorig jaar om het leven kwam, afgerond, maar de dader is niet gevonden.

De woning boven het café aan de Friesestraat brandde in de nacht van 31 mei op 1 juni vorig jaar uit, het café zelf liep rook- en waterschade op. De 58-jarige Hensen was thuis op het moment dat de brand uitbrak. Het café was al maanden dicht vanwege de coronamaatregelen en zou juist op zondag 1 juni weer open mogen.

Al vrij snel na de brand bleek dat het vuur was aangestoken. Er waren zogenoemde brandversnellende middelen gevonden. Daaronder vallen bijvoorbeeld benzine, olie en aanmaakblokjes. Waar het in dit geval om ging wil de politie niet zeggen.

De politie heeft tijdens het onderzoek met verschillende getuigen gesproken. Ook is uitgebreid sporenonderzoek gedaan door het Nederlands Forensisch Instituut in Den Haag. Of er tijdens het onderzoek ook mensen als verdachte zijn aangemerkt, laat woordvoerder Ernest Zinsmeyer in het midden. "We laten het bij de mededeling dat het onderzoek is afgerond en dat dat geen dader heeft opgeleverd."

