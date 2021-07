Met zaklamp naar de wc tijdens stroomstoring in Wildlands

In totaal kampten 361 klanten van Enexis in het centrum van Emmen vanaf 10.40 uur met de storing, zegt een woordvoerder. Het ging, behalve Wildlands, onder meer om huishoudens en bedrijven aan de Van Schaikweg en de Klepel.

Volgens een woordvoerder van Wildlands was het een kwestie van improviseren. Het park was tijdens de storing niet telefonisch bereikbaar en klanten konden niet pinnen. Ook kon niemand een ritje in de achtbaan maken en lag het bootje in de grote kas even stil.

Na een uur was de storing verholpen. Over de oorzaak is niks bekend.