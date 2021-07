Gratis bijles voor kinderen uit minimagezinnen in Emmer wijk Angelslo

Kinderen uit minimagezinnen in de wijk Angelslo in Emmen kunnen gratis bijlessen en huiswerkbegeleiding krijgen. De gemeente is daarvoor een proefproject gestart met de organisatie Thuisbasisonderwijs.nl. Kinderen uit gezinnen met een inkomen tot maximaal 110 procent van de bijstandsnorm vormen de doelgroep.

Thuisbasisonderwijs.nl is een onderdeel van Stichting Thuiswerkcompany en is ontstaan toen basisschoolleerlingen door de corona-uitbraak thuisonderwijs moesten volgen. Oprichter is de 28-jarige bedrijfskundestudent Emiel Verbeek uit Emmen, die in het verleden zelf huiswerkbegeleider was. Door een account aan te maken in de Doe Mee Webshop op de site van de gemeente Emmen, kunnen kunnen ouders hun kroost aanmelden.

Genoeg animo?

Het lukt Thuisonderwijs.nl niet om de pilot meteen in heel Emmen te starten. Omdat de wijk Angelslo het hoogste aantal minimagezinnen van Emmen heeft, begint de proef daar. Met de pilot in Angelslo wil de organisatie testen of er genoeg animo is voor bijlessen en huiswerkbegeleiding bij minimagezinnen. De pilot begint maandag.

"Sommige scholen doen het erg goed met het aanbieden van extra begeleiding, maar veel ook niet. Doordat ik zelf vaak bijles heb gegeven, heb ik gemerkt dat bijscholing een dure business is. Het is daarom niet beschikbaar voor kinderen uit minimagezinnen en daar wil ik een verschil in maken met dit project. Ieder kind telt," zegt Verbeek.

Vervolgprojecten

De bedoeling is om binnenkort ook pilots te gaan draaien in andere wijken in Emmen, Groningen en andere delen van het land. Op dit moment is Thuisbasisonderwijs.nl met verschillende partners in gesprek om te kijken naar geschikte locaties en naar financieringen voor deze vervolgprojecten.