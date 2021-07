Zoveel eerste coronaprikken zijn er in Drenthe gezet per gemeente

Van alle Drentse 65-plussers die gevaccineerd worden, heeft 95 procent een eerste prik gehad in de gemeenten Noordenveld, Tynaarlo, Assen, Aa en Hunze, Midden-Drenthe en Coevorden. In de andere Drentse gemeenten ligt het deel 65-plussers dat een eerste prik heeft gehad iets lager, namelijk tussen de 90 en 94 procent. Dat blijkt uit cijfers van CIMS, het Covid-vaccinatie Informatie- en Monitoringssysteem van het RIVM.

In de leeftijdscategorie 45-64 jaar hebben minder mensen die gevaccineerd worden een eerste prik gehad. In de gemeenten Meppel en Tynaarlo gaat het om 90 tot 94 procent van de 45 tot 64-jarigen. In de overige Drentse gemeenten gaat het binnen deze leeftijdscategorie om 85 tot 95 procent van de mensen. In de gemeente Hoogeveen hebben de minste 45-64-jarigen hun eerste prik al gehad, namelijk 75 tot 84 procent.

Jongere Drenten

De jongste Drenten die gevaccineerd worden hebben nog het minst vaak een eerste prik gekregen. In het grootste deel van Drenthe lag het percentage van 25 tot 44-jarigen die gevaccineerd worden en eerste prik hebben gekregen op 60 tot 74 procent. Alleen in de gemeenten Noordenveld, Tynaarlo en Aa en Hunze lag dit aandeel hoger, namelijk op 75 tot 84 procent.

Bekijk op deze kaart van Drenthe hoe groot het deel van de bevolking is dat ten minste één prik met het covid-19-vaccin heeft gehad naar leeftijdsgroep in week 1 t/m 29. In het uitklapmenu kun je de leeftijdscategorie veranderen.

Het aantal 65-plussers met minimaal één prik nam de afgelopen week nog maar (heel) licht toe. Het gros van de mensen in deze leeftijd is overigens ook al volledig gevaccineerd. In jongere leeftijdsgroepen blijft het aantal gevaccineerden nog wel toenemen.

'Opkomst zoals Rijksvaccinatieprogramma'

Volgens het RIVM ligt de opkomst voor de coronavaccinatie, als je kijkt naar de verspreiding over het land, iets hoger dan gemiddeld in het oosten en in het zuiden. Dit geldt alleen niet voor Zeeland. Dit is volgens het RIVM te vergelijken met de opkomst voor het Rijksvaccinatieprogramma, waar inentingen voor kinderziektes onder vallen: in grote steden en gemeenten in de Biblebelt geldt ook daarvoor een lagere opkomst.

Bekijk op deze kaart van Nederland hoe groot het deel van de bevolking is dat ten minste één prik met het covid-19-vaccin heeft gehad naar leeftijdsgroep in week 1 t/m 29. In het uitklapmenu kun je de leeftijdscategorie veranderen.