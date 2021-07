Veteranen met PTSS krijgen 'daginvulling' op oud munitieterrein Nieuw-Balinge

"Het is een soort daginvulling", legt Sandra Hoekman uit. Ze is voorzitter van stichting Erfgoed Arsenaal Drenthe, die monumentale gebouwen onderhoudt. De materialen daarvoor staan onder andere opgeslagen in de oude munitiebunkers in Nieuw-Balinge. Sinds een aantal jaar helpen veteranen met een posttraumatische stressstoornis (PTSS) haar mee met de klusjes op het terrein.

"De veteranen hebben gewerkt in oorlogsgebieden en hebben daar PTSS opgelopen", legt ze uit. "Daardoor functioneert niet alles meer goed in hun hoofd. Ze hebben behoefte aan structuur een regelmaat en dat geven we ze hier."

Aanvulling op therapie

Het project is al een aantal jaar onderweg en op dit moment zijn er zes veteranen bij betrokken. Op vrijwillige basis mogen ze een aantal dagen per week langskomen. "Het is een aanvulling op de therapie die ze krijgen", gaat Hoekman verder. "Maar de rest van de dagen zitten ze thuis. Dan komen de muren op hen af en dat heeft zijn weerslag op hun gezinnen. Hier kunnen naartoe vluchten zonder dat ze iets moeten."

Hoekman ziet met eigen ogen hoezeer de vrijwilligers daarvan opknappen. "Je ziet ze binnenkomen met een donkere wolk boven zich en gaandeweg ontspannen ze hier. De rustige omgeving doet hen goed. Dat is prachtig om te zien."

Om het project een duurzaam vervolg te geven heeft de stichting hulp en subsidie nodig. In het najaar is daarvoor een gesprek gepland met de provincie. "Maar het veteraneninstituut staat er vierkant achter en we weten dat de provincie enthousiast is. Dus we verwachten dat ze bereid zijn om ons te helpen", besluit ze.