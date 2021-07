Initiatiefgroep uit Hoogeveen wil woongemeenschap voor ouderen bij Nijstad-Oost

Het initiatief moet ervoor zorgen dat ouderen zo lang mogelijk zelfstandig thuis kunnen blijven wonen. Jong en oud woont door elkaar, waarbij naoberschap voorop staat.

Levensloopbestendig wonen

Nijstad-Oost krijgt acht 'nieuwe boerenerven' met ruimte voor tachtig tot honderd woningen. Volgens Koert Thalen, lid van de groep, een geschikte locatie voor een woongemeenschap. "Als je op zo'n erf acht of tien woningen neerzet voor mensen die geïnteresseerd zijn in levensloopbestending wonen, dan kan je er iets moois van maken."

De combinatie van jong en oud is volgens Thalen juist doorslaggevend. "Je leert toch weer van elkaar en daarnaast kun je elkaar ook nog eens helpen. Vroeger werd je direct in een bejaardenhuis gestopt. Tegenwoordig moet je wel erg veel mankementen vertonen wil je daarin komen. Dit is juist een mooie tussenoplossing."

Locatie

Nijstad-Oost komt tegenover de Erflanden te liggen. Dat de wijk wat verder van een supermarkt of sporthal af ligt ziet Thalen niet direct als een probleem. "Het ligt meer afgelegen en dicht bij de natuur. Voor mensen die geïnteresseerd zijn in wandelen is het perfect", vertelt hij. "Maar ik kan me goed voorstellen dat mensen die minder mobiel zijn liever in het centrum van Hoogeveen wonen."

"Voor die mensen is het moeilijker om brood te halen of een boodschap te doen." De groep kijkt daarom naar meer locaties in Hoogeveen die interessant zijn. "Daar overleggen we over met elkaar. Het moet wel interessant blijven voor een breder publiek."

Energietransitie

Dat Nijstad-Oost een interessante locatie is voor een woongemeenschap heeft te maken met meerdere factoren. Denk bijvoorbeeld aan de energietransitie. Er zijn plannen om zo'n honderd nieuwe woningen te voorzien van een cv-ketel op waterstof. "Het staat nog niet vast dat wij daar ook gebruik van zouden kunnen maken, maar het is wel een interessante optie. Op deze manier kunnen wij ook een steentje bijdragen op weg naar een betere wereld."

Eind 2019 organiseerde de initiatiefgroep ook een bijeenkomst om haar plannen uit de doeken te doen. De opkomst was groot, maar vanwege de pandemie zijn de plannen blijven liggen. "We hebben in die tijd niet veel kunnen overleggen, maar we pakken het nu langzaam weer op", vertelt Thalen.

Op woensdag 1 september om 19:30 uur is er een nieuwe bijeenkomst in de Vredehorst in Hoogeveen. Dan moet blijken of de belangstelling is gegroeid.

