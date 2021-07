Scouting Erica bestaat 75 jaar en kan het eindelijk vieren

Het jubileumweekend wordt gehouden op 25 en 26 september. "Onze activiteiten passen binnen de huidige coronamaatregelen, dus zoals het er nu uitziet kan alles voor dat weekend doorgaan", vertelt bestuurslid Yvet Wendker, die zelf inmiddels twintig jaar lid is van Scouting Erica.

Spelletjesdag

Door heel Erica zullen er scoutingspellen worden gespeeld, zoals een vlottenrace, een tokkelbaan en er kan geklommen worden. Kinderen tot 18 jaar kunnen zich opgeven. Dat geldt voor alle kinderen in de omgeving van Erica en voor de kinderen van de vereniging zelf. "We willen graag aan anderen laten zien wat we doen als scoutingvereniging. Daar is deze spelletjesdag de perfecte activiteit voor, want waar leer je nou vlotten bouwen of een kampvuur maken?", zegt Wendker.

(verhaal gaat verder onder de foto)

Een kampvuur bij Scouting Erica (Rechten: Scouting Erica)

Daniël Lohues

Voor de reünie van de oud-leden worden geen uitnodigingen verstuurd. "Alle oud-leden zijn echt van harte welkom, maar we hebben meer dan duizend oud-leden. Daniël Lohues is daar trouwens één van. We zijn bang dat we vergeten iemand een uitnodiging te sturen. Daarom plaatsen we berichten op onze sociale media en sturen we persberichten uit", vertelt Wendker.

Voor de oud-leden is er een dag georganiseerd met hapjes en drankjes, een film en een fototentoonstelling over de scouting over 75 jaren heen. Het jubileumweekend zal worden afgesloten met een feest voor alle vrijwilligers die betrokken zijn bij de verlate jubileumviering.

Online aanmelding

Wendker verwacht een gezellig weekend. "Daar staan we om bekend. We doen ook altijd mee aan de regionale activiteiten, daar kennen mensen ons." Aanmelden voor de spelletjesdag kan via de website scouting-erica.nl/jubileum.