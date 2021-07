Helpt de otter invasieve rivierkreeften in toom te houden?

Het is de Amerikaanse rivierkreeft die steeds vaker gezien wordt in ons land. Vooral in de Randstad, maar ook in Drenthe komt het dier algemeen voor. De exoot heeft de plek van de Europese rivierkreeft grotendeels ingenomen. Die inheemse soort is zo goed als uitgeroeid door de kreeftenpest.

Uitwerpselen

Cindy de Jonge-Stegink van de werkgroep CaLutra van de Zoogdiervereniging houdt de otterpopulatie in het Drentsche Aa-gebied in de gaten en pluist regelmatig otterspraints, oftewel uitwerpselen, uit. "Je bent nieuwsgierig wat erin zit aan prooi." Meestal vindt ze stukjes pantser van de rivierkreeft, maar een lange spriet wekte haar interesse. "In het veld had ik nog niet meteen door wat het was. Thuis gekomen bleek het een voelspriet van de Amerikaanse rivierkreeft."

Een voelspriet van de rivierkreeft in otteruitwerpselen (Rechten: Cindy de Jonge-Stegink)

Invasieve exoten

De exotische rivierkreeft zorgt voor een afname van de waterkwaliteit. De dieren eten de onderwatervegetatie op en zorgen voor het opwervelen van slib. Dat levert een gebrek aan licht op waardoor nieuwe planten niet kunnen groeien en andere waterdieren niet kunnen leven. Daarom lijkt het gunstig dat de kreeft op het ottermenu staat.

"Ik hoor mensen die enthousiast zijn en denken dat veel otters in een gebied ervoor zullen zorgen dat het aantal rivierkreeften afneemt. Maar in gebieden waar al jaren zowel otters als rivierkreeften leven, verdwijnt die laatste niet", aldus De Jonge-Stegink.

Het probleem met invasieve exoten is dat ze geen natuurlijke vijanden hebben en zich daarom tot een plaag kunnen ontwikkelen. "Ik denk niet dat we er nog vanaf komen, maar uiteindelijk zal er weer een nieuw natuurlijk evenwicht komen."

Specialisatie

In het Nationaal Park Weerribben-Wieden is het onderzoekers opgevallen dat otters op bepaalde momenten van het jaar veel rivierkreeften eten, aldus Nature Today. Dat blijkt uit de uitwerpselen, maar ook uit observaties. Er werden zelfs otters ontdekt doordat ze luidruchtig kreeften kraakten. Vooral in de herfst verorberden de otters veel kreeften.

Het verbaast De Jonge-Stegink niets dat otters de rivierkreeft weten te vinden. "In het buitenland, bijvoorbeeld aan de Schotse kust, eten otters ook kreeften en krabben. Het zou mooi zijn als zich een situatie ontwikkelt waarin de otters zich op de rivierkreeft specialiseren. Ik kan me voorstellen dat de rivierkreeften tijdens een bepaalde periode bepaald gedrag vertonen waardoor ze makkelijker te vangen zijn."

