Rechter oordeelt over wapenhandel vanuit kringloop Oosterwolde

De rechtbank in Leeuwarden maakt vandaag bekend of veertien verdachten uit Noord-Nederland schuldig zijn aan een internationale wapenhandel vanuit een kringloopwinkel in Oosterwolde. Het Openbaar Ministerie (OM) eiste begin juni celstraffen tot tien jaar tegen de groep.

De politie deed in februari 2020 invallen op zeventien plekken, waaronder Groningen, Leeuwarden en in Oosterwolde, waar volgens het OM het hoofdkwartier van de bende zat. Er werd een grote hoeveelheid aan zware wapens gevonden, waaronder Kalasjnikovs, vuistvuurwapens, munitie en zware explosieven.

Tijdens de inval vond de politie ook kilo's aan synthetische drugs. Volgens het OM zijn een 36-jarige man uit Oosterwolde en een 35-jarige in Slovenië geboren Groninger de hoofdverdachten. Tegen hen werd tien jaar cel geëist. Bij andere verdachten gaat het om gevangenisstraffen van twee tot zes jaar. In een paar gevallen werden werkstraffen tot honderd uur geëist.

Jubileumtas vol wapens

Volgens het OM kwamen de spullen uit Oost-Europa en werden ze verkocht in Nederland en België. Een supermarkttas deed de verdachten de das om. De jubileumtas van een Noordelijke winkelketen was gevuld met wapens en werd gevonden bij een huiszoeking in België. Zo kwam de politie bij de hoofdverdachte in Oosterwolde en zijn Groningse zakenpartner terecht.

De 40-jarige vriendin van de man uit Groningen en een 44-jarige man uit Marum werden kort daarop aangehouden, net als twee mannen uit Hoogeveen (36) en Beilen (35). De overige verdachten komen onder meer uit Roosendaal, Stadskanaal en uit Oost-Europa.

Per ongeluk in de knie geschoten

Het bewijs haalt het OM met name uit de tapgesprekken, het observeren van de verdachten en chat-gesprekken op de telefoon van de Friese hoofdverdachte. Daarnaast maakte de politie gebruik van gps-trackers onder de auto's en werd DNA-materiaal van verdachten aangetroffen op de gevonden goederen.

De Marumer had wapens in zijn woning liggen en hij werd tijdens een wapendeal op heterdaad betrapt. De man werd bij zijn aanhouding per ongeluk in zijn knie geschoten. Het OM wil dat hij voor 4,5 jaar achter de tralies verdwijnt.

