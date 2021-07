Beachvolleybalsters Stam en Schoon winnen voor het eerst in Tokio

Beachvolleybalsters Katja Stam uit Klijndijk en haar partner Raïsa Schoon blijven in het olympisch toernooi. Ze boekten in Tokio in hun derde groepswedstrijd de eerste zege en gaan als nummer drie in de poule door naar de volgende fase. Het Duitse koppel Karla Borger en Julia Sude werd in twee sets verslagen, 24-22 20-16.

Eerder verloren Stam en Schoon van Zwitserse duo Joana Heidrich en Anouk Vergé-Dépré en van het Canadese koppel Sarah Pavan en Melissa Humana-Paredes.

'Laatste kans'

"We zijn heel agressief gestart, dit was onze laatste kans", vertelde Stam na de partij tegen de dertigers uit Duitsland. De jonkies uit Nederland - Stam is 22, Schoon 19 - zagen hun opponenten veel fouten maken, maar hadden toch zes setpoinst nodig om de eerste set binnen te halen. In de tweede set liepen Borger en Sude zelfs naar een voorsprong van drie punten (14-11). "Maar toen hebben we onszelf even aangezet", vertelde Schoon.

Het was misschien te makkelijk gegaan die eerste set: Stam: "We speelden erna even te afwachtend, maar op het juiste moment hebben we gedacht ; we moeten het zelf doen en gewoon die bal erin rossen. Ik ben blij dat het gelukt is."

Vervolg afwachten

In plaats van het vliegtuig pakken, mogen ze nog even blijven in Tokio. Of de winst en de derde plek in de poule een plaats oplevert in de achtste finales (zondag) of er eerst zaterdag een tussenronde volgt is voor het Oranje-koppel afwachten.

Dat zal pas morgen blijken als alle groepswedstrijden gespeeld zijn, "We mogen in ieder geval blijven. Ik ben blij en trots dat we het geflikt hebben", zei Schoon, wier moeder Deborah Schoon-Kadijk twee keer aan de Spelen deelnam.