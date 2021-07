Project: 100 niet-uitkeringsgerechtigden aan het werk in grensregio

Ze worden de 'stille reserve' genoemd; mensen die zowel zonder werk als uitkering zitten. New Jobportunities 2.0 wil honderd van deze mensen uit de grensstreek van de provincie Drenthe en Landkreis Emsland begeleiden naar een opleiding of een nieuwe baan.

Het maatschappelijke project is een vervolg op een eerder initiatief. "Dat is toen erg succesvol verlopen. We hebben 80 procent van de mensen kunnen plaatsen bij een opleidingsinstituut of een werkgever", zegt projectleider Maud Diemer van kenniscentrum CMO STAMM. "Het was eigenlijk alleen een project voor vrouwen. Deze keer willen we ook heel graag mannen toelaten."

Maakindustrie, ICT en zorg

CMO STAMM werkt in het project samen met onder meer de Regiodeal Zuid- en Oost-Drenthe, het UWV en het Rijnland Instituut. De komende tijd worden werkzoekenden zonder uitkering begeleid naar een beroepsopleiding of een baan bij ondernemers of overheidsinstellingen in de Duits-Nederlandse grensregio. Het gaat om werkgevers in de maakindustrie, ICT en zorg.

"Mensen kunnen zich aanmelden en dan volgt er een intake", vertelt Diemer. "Vanuit die intake en de talenten en wensen die iemand heeft, gaan we een match zoeken met een werkgever of een opleidingsinstituut." De nieuwe werkplek of opleiding kan in Nederland zijn, maar ook in Duitsland.

Deur openen

Volgens Diemer kunnen de mensen uit de 'stille reserve' een steuntje in de rug goed gebruiken. "Als je geen uitkering hebt, kun je normaal gesproken niet zo goed terecht bij het UWV. Deze instanties weten niet zo goed wat ze met deze doelgroep zouden kunnen. Wij kunnen een deur openen voor mensen die heel gemotiveerd zijn om weer aan het werk te gaan, maar niet weten waar ze moeten beginnen."

New Jobportunities 2.0 kan rekenen op een subsidie, maar de samenwerkende partijen willen het project ook na de subsidieperiode voortzetten. "We willen dat het zichzelf kan bekostigen als een zelfstandig initiatief", aldus Diemer. "Het zou bijvoorbeeld geadopteerd kunnen worden door het UWV."

