Werkgevers in Drenthe riskeren terugbetalen noodhulp: 'Zorgwekkend'

Bijna twee derde van de werkgevers in Drenthe dreigt noodsteun te moeten terugbetalen. Het gaat om geld uit de pot van de Noodmaatregel Overbrugging Werkgelegenheid (NOW) in de eerste steunperiode.

Van begin april tot eind mei 2020 konden werkgevers via de NOW-regeling een tegemoetkoming in hun loonkosten aanvragen. Dat was pas de eerste stap van het proces. Aanvragers moeten nu ook nog zelf de berekening aanvragen om het definitieve steunbedrag te bepalen. En dat hebben veel werkgevers in Drenthe nog niet gedaan.

Uit onderzoek van uitkeringsinstantie UWV blijkt dat 1.137 van de 1.794 werkgevers in onze provincie hun definitieve berekening nog moeten aanvragen. Dat kan nog tot en met 31 oktober. Als werkgevers deze deadline missen, kan dat leiden tot een terugvordering van het complete voorschot. Volgens het UWV weten veel werkgevers niet dat zij zélf de definitieve berekening van de NOW moeten aanvragen.

'In de problemen'

"Er is nog tijd. Maar werkgevers die geen aanvraag doen voor de definitieve berekening lopen het risico dat ze straks in de problemen komen", zegt UWV-bestuurslid Janet Helder. "Geen definitieve berekening betekent dat de tegemoetkoming op nul wordt vastgesteld en je dus je hele voorschot moet terugbetalen. Dat willen we voorkomen. Dat we nu op slechts 36,6 procent zitten, is dus zorgwekkend."

Helder heeft een extra waarschuwing voor de werkgevers die een derden- of accountantsverklaring nodig hebben. "Het is ontzettend druk bij boekhouders en accountants momenteel. Daarom is het echt belangrijk dat werkgevers weten dat ze zélf in actie moeten komen en dat ze nu aan de slag moeten."