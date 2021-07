SP wil opheldering over aanhoudende problemen met asielbus

Al langere tijd trekken chauffeurs van vervoeder Qbuzz aan de bel over de veiligelanders die vaak zwartrijden, andere reizigers lastigvallen en regelmatig agressief worden in de bus of op de stations. In Ter Apel zit het landelijk aanmeldcentrum voor asielzoekers, waar iedereen die asiel wil aanvragen in ons land zich moet melden.

Bezoek Broekers-Knol aan Emmen

VVD-Statenlid Karin Zwaan zette de problemen met buslijnen 72 en 73 op de politieke agenda in Drenthe. De Drentse gedeputeerde Cees Bijl en zijn Groningse collega Fleur Gräper bepaalden half juni al dat er per direct extra pendelbussen ingezet zouden worden om de situatie voor de chauffeurs en andere reizigers veiliger te maken.

Die tijdelijke noodmaatregel was een signaal naar Den Haag, omdat het demissionaire kabinet volgens de provincies Drenthe en Groningen moet ingrijpen. Op 12 juli kwam Broekers-Knol (VVD) zelf naar Emmen en Ter Apel om met de chauffeurs en vakbond FNV te praten, maat toezeggingen over maatregelen deed ze niet. De SP wil nu van haar weten waar het op staat.

Opheldering gevraagd

SP-Kamerlid Jasper van Dijk wil van de demissionair staatssecretaris weten welke stappen er zijn gezet na haar bezoek, wat ze gaat doen met de brief met aanbevelingen die ze van de chauffeurs heeft gekregen en of ze inmiddels wel bereid is om zelf in te grijpen en zo ja, hoe ze de buslijnen veiliger wil maken. De chauffeurs en de vakbond pleiten voor extra permanente beveiligers in de bussen en op de stations. Van Dijk wil van Broekers-Knol weten of zij ervoor gaat zorgen dat dat ook gebeurt.

Bekijk hieronder de video over het bezoek van Broekers-Knol aan Emmen: