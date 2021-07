Assen krijgt uitstel voor afdekken of weghalen Mannes

Mannes hoeft niet voor morgen afgedekt of weggehaald te zijn. De advocaat van kunstenaar Q.S. Serafijn heeft laten weten dat de gemeente Assen tot uiterlijk woensdag de tijd krijgt. Als de gemeente uiterlijk die dag aangeeft dat ze van plan is het beeld van de grote hond bij het station af te dekken, is het ook goed.

Serafijn is ontevreden over hoe het grote beeld er na een maandenlange opknapbeurt uitziet. Zo glimt de hond nu en zijn de houtstructuren minder zichtbaar. De kunstenaar vreest imagoschade en wil dat de gemeente Mannes terugbrengt in originele staat of het kunstwerk zelfs opnieuw laat maken. De kunstenaar geeft de gemeente Assen tot 9 augustus om met een voorstel over hoe Mannes optisch hersteld kan worden.

Van verval naar opknapbeurt

Mannes, die sinds 2018 het plein voor het nieuwe stationsgebouw in Assen siert, raakte al na twee jaar in verval. Het hout werd aangetast door kalk en ook de speciale beschermlaag liet los. Na een herstel van zeven maanden bij een bedrijf in Werkendam, werd het beeld vorige maand teruggeplaatst. Maar Serafijn vindt dat hij niet meer lijkt op het originele beeld.

Volgens advocaat Marcel de Zwaan, die Serafijn bijstaat, had de gemeente Mannes nooit laten herstellen op de manier waarop dat dit jaar is gebeurd: "Op het moment dat je een kunstwerk krijgt en het moet hersteld worden, dan mag je er niet zomaar ineens iets anders van maken."

Nieuw herstel?

Serafijn wil dat Mannes aan het zicht onttrokken wordt, zolang de gemeente geen oplossing heeft voor hoe het beeld in zijn originele staat moet worden teruggebracht. De Zwaan: "Er moet gekeken worden of het nog kan worden hersteld of de gemeente moet zeggen: 'Het kan niet'."

