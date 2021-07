Lieveren vreest sluipverkeer en grote bussen vanwege afsluiting N373

Vanaf 16 augustus is de N373 tussen Roden en Norg voor vijf maanden afgesloten. De provincie Drenthe vraagt automobilisten om te rijden via Peize en Donderen, maar kleine dorpen in de buurt vrezen veel sluipverkeer.

Zo ook Henk Baas, bestuurslid van de dorpsbelangenvereniging van Lieveren. "De officiële omleiding mag dan wel langs ons dorp gaan, veel mensen uit de regio zullen gebruikmaken van enkele sluiproutes", verwacht hij. Lieveren zou zo'n logische route kunnen zijn. "Over de effecten voor het dorp hebben we nog contact met de provincie, maar momenteel zijn veel ambtenaren op vakantie. Ondertussen komt 16 augustus steeds dichterbij."

Zorgen over bussen

Toch is het sluipverkeer volgens Baas nog niet eens het grootste probleem. "We maken ons meer zorgen om de bussen die hier straks door het dorp gaan rijden." Qbuzz is voornemens om de busroute tijdelijk om te leiden via Lieveren, maar Baas vindt dat geen sterk plan. "Eerst zouden er 32 bussen per dag langs komen. 16 richting Roden en 16 richting Norg. Inmiddels weten we dat Qbuzz van plan is om 's avonds kleinere bussen te gebruiken, maar we blijven onze vragen houden."

Volgens Baas is de situatie in Lieveren niet geschikt voor grote bussen. "Lieveren is een toeristendorp. Er komen veel dagjesmensen op de fiets langs, maar er wordt ook veel paardgereden. Bovendien hebben we hier geen trottoirs, waardoor het allemaal toch erg nauw is."

De dorpsbelangenvereniging wil het grote busverkeer dan ook beperken tot de spitsuren. "In de weekenden willen we verder helemaal geen bussen door het dorp", zegt Baas. "Met alle fietsers die hier dan komen, is dat gewoon te gevaarlijk."

Aanpak Noordesch uitgesteld

Baas verwacht gevaarlijke praktijken wanneer Lieveren wél dagelijks meerdere grote bussen moet begroeten. "Als dorpsbelangenvereniging dachten wij aanvankelijk dat we slechts een kleine tijd bussen konden verwachten", zegt hij. "De Noordesch (de meest noordelijk gelegen weg vanuit Lieveren naar Roden, red.) zou dit najaar namelijk op de schop. Inmiddels is de aanpak hiervan verschoven naar 15 maart 2022. Dat betekent dat wij, in plaats van een paar weken, nu meer dan 4 maanden bussen tegemoet kunnen zien."

Ondanks dat het contact met de provincie goed verloopt, hoopt de belangenvereniging in Lieveren dat men op het provinciehuis nog met een alternatief komt. "De verkeersveiligheid komt hiermee namelijk in het gedrang. En dat is zorgelijk."

Liefair wijkt voor OV-bureau

In de laatste maand van augustus zou in Lieveren de jaarlijkse Liefair worden gehouden. Deze kan niet doorgaan, omdat het OV-bureau de bus door het dorp wil hebben op zondag 29 augustus. "Vorig jaar kon de Liefair ook al niet doorgaan, toen vanwege corona", zegt Baas. "Daar had iedereen begrip voor, maar op deze manier is het wel erg zuur dat er niks kan worden georganiseerd."

In verband met de vakantieperiode waren de Provincie Drenthe en Qbuzz niet bereikbaar voor een reactie.