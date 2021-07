Tot elf jaar cel voor internationale wapenhandel in Oosterwolde

Oud-inwoner van Hoogeveen Hendrik van der H. (36) moet voor het leiding geven aan een criminele organisatie, mensenhandel, fraude, bedreiging en mishandeling elf jaar de cel in. De straf is een jaar hoger dan de eis van het Openbaar Ministerie.

Vanuit zijn woonboerderij in Oosterwolde en later een kringloopwinkel in die plaats gaf Van der H. leiding aan een groep die handelde in wapens, munitie en explosieven. Het materiaal werd gehaald uit Oost-Europa en verkocht aan een Belgische groep drugshandelaren.

De rechter tilt zwaar aan de ellende die deze illegale wapens aanrichten in de samenleving en de gevolgen die leiden tot schokkende berichten in de media. Van der H. gaat zelf geweld niet uit de weg en gebruikt dat om anderen te bewegen tot het plegen van strafbare feiten. De man heeft een strafblad dat bestaat uit 24 pagina's.

Groninger rechterhand

De rechterhand van Van der H. was een 35-jarige in Slovenië geboren Groninger. Hij kreeg voor onder meer zijn leidende rol in de criminele organisatie, (inter)nationale wapenhandel, drugsbezit en mensenhandel een celstraf van negen jaar opgelegd. Tegen hem was celstraf van tien jaar geëist. De rechter komt tot een lage straf, omdat de Stadjer op bepaalde punten is vrijgesproken.

Bovendien heeft hij een aanzienlijk korter strafblad met alleen witwassen en een verkeersfeit. De rechter nam het de man kwalijk dat de Groninger, net als mededader Van der H., 21 maanden lang leidinggaf aan een crimineel netwerk waarbij leden werden onderdrukt en grof geweld niet werd geschuwd. De Stadjer stelde zich tijdens het onderzoek zwijgend op. Dat is zijn goed recht, zei de rechter, maar werkt niet in zijn voordeel.

Volgens de rechter is niet de Stadjer het brein achter deze organisatie. De Groninger heeft op het gebied van woninghuisvesting en financiën problemen en handelde niet uit geldelijk gewin, zoals Van der H. wel heeft gedaan. De oud-Hoogevener heeft door fraudepraktijken ruim 63.000 euro geïncasseerd, dat bedrag moet hij terugbetalen

Ultegra

Het grootschalig onderzoek naar internationale wapenhandel startte in september 2018 onder de naam 'Ultegra'. Begin 2020 werden 14 verdachten uit onder meer Oosterwolde, Marum, Leeuwarden, Stadskanaal, Hoogeveen en Oost-Europa aangehouden op verdenking van wapenhandel, fraude, oplichting en verduistering. De politie deed invallen op zeventien plekken in Noord-Nederland. De agenten vonden wapens, explosieven en ook kilo's aan synthetische drugs.

