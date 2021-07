58 nieuwe positieve testresultaten in Drenthe

De meeste nieuwe positieve testen van het afgelopen etmaal kwamen uit de gemeente Assen (15). Daarna volgen Emmen (11) en Hoogeveen (10). In de laatste 24 uur zijn geen Drenten met corona opgenomen in het ziekenhuis. Ook heeft het RIVM geen overlijdens in onze provincie gemeld.

Ziekenhuisbezetting

In de Drentse ziekenhuizen liggen momenteel zes coronapatiënten, van wie één op de ic, meldt het Acute Zorg Netwerk Noord-Nederland (AZNN). In de twee andere noordelijke provincies liggen de cijfers beduidend hoger. In Groningen zijn 23 coronapatiënten opgenomen, in Friesland 20.

Aantal nieuwe positieve testen, ziekenhuisopnames en overlijdens als gevolg van het coronavirus (bron: RIVM, 29-07-2021)

Gemeente Positieve testen Ziekenhuisopnames Overlijdens Aa en Hunze 1582 7 20 Assen 4257 (+15) 69 15 Borger-Odoorn 1680 (+3) 33 15 Coevorden 3050 (+4) 57 31 Emmen 9488 (+11) 169 80 Hoogeveen 4970 (+10) 77 41 Meppel 2506 (+5) 34 27 Midden-Drenthe 2200 (+3) 35 30 Noordenveld 1965 (+2) 32 26 Tynaarlo 1836 (+4) 24 24 Westerveld 1042 (+1) 17 21 De Wolden 2138 33 24 Onbekend 61 0 0

Landelijk 4506 nieuwe besmettingen

Het RIVM meldt landelijk 4506 nieuwe coronabesmettingen, ruim duizend meer dan gisteren. Het hogere aantal is echter (voor een deel) het gevolg van een ict-storing. Gisteren had het RIVM daardoor nog niet alle meldingen ontvangen van de GGD'en.

In de afgelopen zeven dagen registreerde het RIVM 32.100 positieve tests. Dat komt neer op gemiddeld 4586 nieuwe gevallen per dag. Dat gemiddelde daalt nu al elf dagen op rij.

Het aantal meldingen van sterfgevallen steeg afgelopen etmaal met drie. Dat wil niet zeggen dat deze mensen afgelopen etmaal zijn overleden, want het duurt een tijdje voordat het overlijden van een coronapatiënt is geregistreerd. Woensdag werd het overlijden van acht personen geregistreerd, het hoogste aantal sinds 8 juni.

Nederland blijft rood op Europese coronakaart

Op de nieuwe kaart van coronagevallen in Europa kleurt Nederland opnieuw rood. Dat viel ook te verwachten, aangezien veel mensen de afgelopen twee weken positief zijn getest. Landen kunnen dat mogelijk zien als een reden om reisbeperkingen voor Nederlandse toeristen in stand te houden. Limburg is als enige provincie van kleur veranderd, van rood naar donkerrood.

De meeste provincies zijn geclassificeerd als donkerrood, de ernstigste categorie. Alleen Drenthe, Friesland, Flevoland en Zeeland zijn rood ingekleurd. Sinds anderhalve week is het aantal gevallen van covid-19 in Nederland aan het dalen. Desondanks is geen enkele provincie oranje of groen geworden op de coronakaart.

Het Europese gezondheidsinstituut ECDC baseert deze kleurcodes namelijk op gegevens van de afgelopen twee weken. Daarom heeft het instituut de recente piek in het aantal positieve tests nog meegenomen in zijn berekeningen. Volgende week telt deze golf niet meer mee en veranderen delen van Nederland mogelijk weer van kleur. Dat kan vervolgens aanleiding zijn voor Europese landen om reisbeperkingen voor Nederlanders te versoepelen.