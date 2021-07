'Stop de verpaupering in Nieuw Amsterdam'

Beiden zijn blikvangers in het gebied dat ooit bekend stond als de economische motor van de regio. Rinus Haasken, voorzitter van de lokale partij 'Plaatselijk Belang', ziet met lede ogen aan hoe het gebied verpaupert en langzaam braak komt te liggen.

De graansilo, die in de jaren '40 van de vorige eeuw is gebouwd, staat al tientallen jaren leeg en er is geen zicht op renovatie. Ondanks dat er al jaren over het gebied wordt gesproken. "Zo zonde, want wij willen hier een stuk bruisend stuk Nieuw-Amsterdam van maken" zegt Peter Krekel. Met zijn compagnon Hamid Boughaleb is hij eigenaar van de historische graansilo en de naastgelegen sportschool. "Laten we die gesprekken zo snel mogelijk weer oppakken!"

VLC

Tijdens de Tweede Wereldoorlog werd de bouw afgerond van de graansilo van zo'n 6 a 7 verdiepingen hoog. De betonnen kolos is aangelegd door de Verenigde Landbouw Cooperatie (VLC). Volgens de overlevering liggen de transportbanden voor het graan in de kelder nog in de staat waarin ze voor het laatst zijn gebruikt.

Oorspronkelijk lag het aan de weg, het spoor en een kanaal. Inmiddels is dat gedempt. Het gebouw is jarenlang eigendom geweest van Agrifirm uit Apeldoorn, maar werd 5 jaar geleden verkocht aan de huidige eigenaren. Aanvankelijk zou er onder meer een klimmuur worden ingericht op de silomuren, maar die plannen zijn in schoonheid gestorven. Inmiddels wordt er in en op het gebouw geld verdiend met de telefoonmasten. Rond de oude silo is het zanderig, rommelig en het domein van overnachtende truckers. De meeste van hen realiseren zich niet dat ze staan op historische grond.

Toekomst

"Dit maakt de historie van het dorp zichtbaar" zegt Rikus Haasken van Plaatselijk Belang. "Het geeft het dorp smoel." Plaatsgenoot en raadslid Marcel Poelman van Wakker Emmen zou ook het liefst het gebouw aanpakken. Maar hij accepteert gelaten hoe de situatie is. "Het is lastig om grote partijen in beweging te krijgen."

De plannen van Krekel en Haasken wijzen in dezelfde richting. Misschien horeca, een kleine jachthaven. "In ieder geval levendigheid" zegt Haasken. Krekel: "Dan kunnen de reizigers die van heinde en verre komen aangevaren hier ook rustig op het terras zitten."

Belangrijke obstakel in de besluitvorming is dat een groot stuk van het terrein eigendom is van Prorail. De gemeente Emmen zou al hebben geïnformeerd naar de mogelijkheden om de grond te kopen, zodat het in de toekomst opnieuw ontwikkeld kan worden. De coronacrisis en de penibele financiële situatie van de gemeente zouden deze gesprekken flink bemoeilijken. Ook wil de gemeente nader onderzoek doen naar mogelijk vervuilde grond.

In een werkgroep spraken alle betrokkenen eerder over de toekomst, maar de laatste vergadering dateert van ruim een jaar geleden. Krekel: "De gemeente kan dit gebied verder brengen door te investeren, maar ze kunnen dit ook voor een groot deel bij marktpartijen laten. Maar in dat geval willen we niet aan een project beginnen met jarenlange procedures."

Marcel Poelman zegt het gemeentebestuur van Emmen te gaan vragen naar de laatste stand van zaken. De vergane glorie van Nieuw Amsterdam staat weer op de politieke agenda.