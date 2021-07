Blauwalg in zwemplas Tynaarlo, zwemmen op eigen risico

In het Natuurbad in Tynaarlo is een te hoge concentratie blauwalg gemeten. Voor de natuurplas, die enkel toegankelijk is voor inwoners van het dorp, geldt sinds deze week een zwemwaarschuwing.

Blauwalg is eigenlijk geen algensoort maar een bacterie die in het water leeft. Vooral wanneer er veel voedingsstoffen in het water zitten, kan de bacterie zich vermenigvuldigen. Zwemmers kunnen ziek worden als ze in aanraking komen met blauwalg. Je kunt er huid- of oogirritatie van krijgen, maar soms ook hoofdpijn, misselijkheid of maag- en darmklachten.

Zwemwaarschuwing

Voor het Natuurbad in Tynaarlo geldt nu een waarschuwing, maar nog geen negatief zwemadvies of zwemverbod. Zwemmen mag, maar wel op eigen risico. Volgens voorzitter Jeroen van Onna van Dorpsbelangen Tynaarlo, via een stichting deels eigenaar van de plas, was de concentratie blauwalg in het water net te hoog.

"Iedere paar weken controleert de provincie de kwaliteit van het water en dit keer zat het monster net boven de waarschuwingswaarde voor blauwalg. Er zijn daarom bordjes neergezet om mensen te waarschuwen", zegt Van Onna.

'Weinig aan te doen'

De dorpsbelangenvoorzitter kan het zich niet herinneren dat er eerder blauwalg in het Natuurbad heeft gezeten en vindt het bijzonder dat juist tijdens deze zomer, met relatief weinig warme dagen, de bacterie in het water zit.

Van Onna: "Ik hoop maar dat er bij de volgende controle niet nog meer blauwalg in zit en er een negatief zwemadvies geldt. Voor zover ik weet is er ook niet veel anders dat we er tegen kunnen doen."

Paterswoldsemeer

De plas in Tynaarlo is niet de enige plek in onze provincie waar te veel blauwalg in het water zit. Ook bij een strandje aan de zuidzijde van het Paterswoldsemeer is volgens zwemwater.nl een te hoge concentratie ontdekt. Daar geldt al sinds 20 mei een negatief zwemadvies.