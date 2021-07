Drent en vier Brabanders bestraft voor hennepkwekerij in Barger-Compascuum

De politie rolde in 2016 de hennepkwekerij in Barger-Compascuum op, foto ter illustratie (Rechten: NOVUM/MARICMEDIA)

Twee mannen van 44 en 29 jaar uit Tilburg zijn veroordeeld tot honderd uur werkstraf voor het runnen van een hennepkwekerij in een schuur in Barger-Compascuum en de diefstal van stroom. Ze tapten ze illegaal af, buiten de meter om.

In december 2016 kreeg de politie een anonieme tip over een wietlucht bij een huis aan de Limietweg in Barger-Compascuum. Agenten gingen ernaartoe en ontdekten in de schuur achter het huis een wietplantage, verspreid over twee ruimten, met in totaal 252 planten.

De hennep werd op dat moment geoogst en in het huis waren acht mensen, onder wie de twee Tilburgers. Zij vertelden dat ze niks met de drugs te maken hadden, maar alleen de 30-jarige vriendin van de jongste Brabander kwamen ophalen. Zij was daar aan het helpen met het knippen van de hennep, om een extra zakcentje te verdienen.

Schuur verhuurd

De rechtbank gelooft hun verhaal niet. Volgens de 36-jarige bewoner waren de twee mannen juist de organisatoren van alles. Zij hadden hem in 2015 benaderd met de vraag of ze zijn schuur mochten huren om er hennep in te kweken, vertelde hij twee weken terug in de rechtbank in Assen. Hij kreeg geld voor de verhuur en bemoeide zich naar eigen zeggen niet met de kwekerij.

Dat gelooft de rechtbank, maar ze vindt wel dat hij, door die verhuur, medeplichtig is aan de hennepteelt en de stroomdiefstal. Hij is veroordeeld tot zestig uur werkstraf, net zoals het Openbaar Ministerie had geëist.

Knipsters

De 30-jarige knipster uit Tilburg is net als een 57-jarige plaatsgenote veroordeeld tot een voorwaardelijke werkstraf van twintig uur. Zij hadden een veel kleinere rol in het geheel, vindt de rechtbank. Het OM had respectievelijk vijftig en zestig uur taakstraf geëist.

De rechtbank hield er in de straffen rekening mee dat het al ruim 4,5 jaar geleden is dat de kwekerij werd opgerold. Aanvankelijk stond de zaak in 2019 gepland bij de politierechter in Assen, maar die stuurde hem door naar de meervoudige strafkamer, waarna hij weer twee jaar op de plank lag.

Criminele winst afdragen

Oude zaak of niet, de rechtbank bepaalde dat de drie veroordeelde mannen alsnog het geld dat ze met de hennepteelt hebben verdiend, moeten afdragen aan de staat. De Tilburgers moeten elk ruim 27.000 euro betalen en de Barger-Compascuumer bijna 30.000 euro. Dat geld heeft hij overgehouden aan de verhuur van zijn schuur.

