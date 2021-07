Creativiteit Villa Kalkoven in Meppel beloond door Google

Restaurant Villa Kalkoven in Meppel heeft de Google Golden Pin gewonnen. De prijs is een beloning voor ondernemers die op een creatieve manier de coronatijd zijn doorgekomen.

Villa Kalkoven had net vier maanden de deuren geopend toen de ondernemers door de eerste lockdown noodgedwongen moesten sluiten. "Dat was niet helemaal de beste start", zegt restauranthouder Stefan Hoekstra. "Dit scenario is niet in het ondernemingsplan naar voren gekomen. Het was heel bijzonder om zo te moeten beginnen."

Diners aan huis

Bij de pakken neerzitten was geen optie. "Er was geen keuze, als we niet verder waren gegaan had het pand nu leeggestaan", vertelt Hoekstra. "Bij de tweede lockdown waren we bang dat het heel lang zou gaan duren. Toen zijn we diners bij mensen thuis gaan verzorgen, dat liep hartstikke goed."

Het bedrijf ging dus een stap verder dan alleen eten bij de voordeur afleveren. "Mensen komen naar het restaurant voor een stukje beleving, voor het gemak", zegt Hoekstra. Dat gevoel wilde hij ook thuis bezorgen. "Dus wij kwamen met bediening. We kwamen de tafel bij de mensen thuis dekken met ons eigen servies en glaswerk. Het eten ging mee op warmhoudplaten, we schonken het eerste glas wijn voor mensen in. En de volgende dag kwamen we de vuile vaat ophalen."

Google

Die creatieve werkwijze viel ook op bij internetgigant Google. Het bedrijf beloonde in iedere provincie creatieve initiatieven en koos in Drenthe dus voor het Meppeler restaurant. Naast een award krijgen de eigenaren les van het bedrijf hoe ze online beter vindbaar zijn bij de zoekmachine. Hoekstra is blij met de prijs. "Ik wist überhaupt niet dat het bestond, het is ook een nieuwe prijs. We hadden wel het gevoel dat we echt iets leuks aan het doen waren, maar dat het zo uniek was dat het opgepikt zou worden, hadden we niet verwacht."

Nu het restaurant weer 'gewoon' open mag, is het diner aan huis inmiddels wel geschrapt. Hoekstra: "Naast het restaurant is het eigenlijk niet te doen. Je werkt met kleine marges en je bent er veel tijd aan kwijt."