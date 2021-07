Derde editie Into Nature: 'We laten de energie zien van het Bargerveen'

Fietsend, lopend of op een elektrische scooter: er zijn genoeg manieren om het Bargerveen in te trekken om de achttien verschillende kunstwerken te bekijken. Ondanks corona kon dit jaar de derde editie gelukkig wel van start. "We hadden gehoopt om open te kunnen in april, maar eigenlijk is dit beter vanwege het weer", vertelt Hans den Hartog Jager. Hij is van deze editie de artistiek leider.

Reageren op de omgeving

Met Into Nature probeert de organisatie kunst en natuur samen te brengen. "Alle kunstenaars zijn hiernaartoe gekomen, zijn hier komen kijken en hebben zich verdiept in de geschiedenis", legt Den Hartog Jager uit. "De kunstenaars hebben vervolgens iets gemaakt wat goed past binnen hun eigen werk, maar ook iets wat reageert op de omgeving die er al is."

Het thema van dit jaar is new energy. "Dat heeft natuurlijk te maken met dat er in dit gebied energie heel krachtig aanwezig is", benadrukt de artistiek leider. "Je ziet windmolens, er is ooit olie gewonnen. Deze energie proberen we met de kunstwerken weer een beetje naar boven te laten komen."