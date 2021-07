Het ooievaarsjong uit Bovensmilde is (bijna) gevlogen

Het natte en koude weer in mei is veel jonge ooievaars fataal geworden. Degenen die het overleefden hadden daarna juist profijt van alle regen. Daardoor hadden de ouders geen enkel probleem om voldoende regenwormen bij elkaar te scharrelen.

Uitvliegen

Het ooievaarspaar in 't Meulenparkie in Bovensmilde heeft ook last gehad van het vieze voorjaarsweer. Drie van de vier jongen overleefden het niet. "Het is jammer dat het zo koud en nat is geweest", beaamt beheerder Roelof Bos. "Daardoor is het mis gegaan. Ze waren nog net te klein."

Met de overgebleven telg gaat het goed. "Het grootste gedeelte van de tijd is het jong van het nest af", aldus Bos. "Hij vliegt al een kilometer in de omtrek. Vooral 's nachts komt hij nog regelmatig even terug om bijgevoerd te worden door zijn ouders. Maar met een dag of veertien zullen we hem niet meer zien."

Flexibel

In de afgelopen jaren was het juist een droog voorjaar dat de jongen fataal werd. Dan is er onvoldoende voedsel voorhanden. "Het is gebruikelijk dat niet alle jongen de eindstreep halen", weet Bos. "Vorig jaar is ook slechts één jong groot geworden." Toch weten ooievaars zich te redden dankzij hun gevarieerde dieet. Ze struinen door de weilanden en eten alles wat ze kunnen vinden: sprinkhanen, kevers, kikkers en mollen.

Uit de gegevens van Meetnet Nestkaart blijkt dat ondanks de droogte in de jaren 2018 tot 2020 landelijk gezien relatief veel jongen zijn uitgevlogen, aldus Nature Today. Er zitten wel grote regionale verschillen in het broedsucces. De toekomst zal leren aan welke omstandigheden de ooievaars volgend jaar het hoofd moeten bieden.

