Proefspeler Rui Mendes tekent contract bij FC Emmen

De 21-jarige Duitse Portugees was de afgelopen weken al op proef bij de Drentse club, en heeft een goede indruk achtergelaten aan de Oude Meerdijk. Mendes was onder meer trefzeker in de oefenwedstrijd tegen Heracles Almelo. Ook speelde hij mee in de oefenduels tegen Jong Ajax en Rot-Weiss Essen.

Duits avontuur

De geboren Portugees kwam na een periode bij Arminia Bielefeld terecht bij TSG 1899 Hoffenheim, waar zijn contract deze maand afliep. Technisch manager Michel Jansen is blij met de definitieve komst van Mendes. "Rui heeft de afgelopen weken een goede indruk gemaakt. We hebben hem in eerste instantie gehaald voor de rechterkant, maar hij is multifunctioneel en kan op meerdere posities voorin uit de voeten. Hij brengt veel diepte zonder bal en herkent ook wanneer die diepgang nodig is."

FC Emmen speelt aankomende zaterdag nog een oefenwedstrijd tegen Go Ahead Eagels. Vrijdag 6 augustus staat de eerste competitiewedstrijd in de Keuken Kampioen Divisie op de planning. De ploeg van trainer Dick Lukkien speelt dan tegen Telstar.

Lees ook: