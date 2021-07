Twee goals Miedema niet voldoende, Nederland na penalty's uit Olympisch toernooi

De Nederlandse voetbalvrouwen zijn er ondanks twee goals van Vivianne Miedema niet in geslaagd de halve finale van de Olympische Spelen in Japan te halen. Nederland verloor van de Verenigde Staten na penalty's.

De Verenigde Staten spelen maandag in de halve finale tegen buurland Canada.

Miedema scherp

In de kwartfinale kon Nederland revanche nemen op de Verenigde Staten voor de verloren WK-finale in 2019. De Amerikanen begonnen sterker aan de wedstrijd, maar het tot dan toe tandeloze Nederland beet via Miedema van zich af in de achttiende minuut. De Hoogeveense topscorer controleerde de bal in het zestienmetergebied en schoot uit de draai knap raak.

Nog voor rust kwamen de Amerikanen langszij. Samantha Mewis en Lynn Williams verschalkten keepster Van Veenendaal. Ook in de tweede helft liet Miedema haar klasse zien. In haar honderdste interland scoorde ze negen minuten na rust de 2-2. Het betekende de tiende treffer voor de Hoogeveense deze Olympische Spelen.

Tien minuten voor tijd had Lieke Martens de mogelijkheid om Nederland op voorsprong te schieten, de aanvalster zag haar strafschop echter gekeerd worden door de Amerikaanse doelvrouw.

Verlenging

Omdat er ook daarna niet meer gescoord werd, kwam er in Yokohama een verlenging aan te pas. In het eerste eerste kwartier werd er niet gescoord, ondanks kansen voor onder andere Miedema. De Verenigde Staten wisten wel te scoren in de verlenging, alleen bleek dat twee keer vanuit buitenspelpositie. En dus bleef het ook na 120 minuten 2-2.

In de beslissende penaltyserie nam Miedema de eerste penalty voor haar rekening, ze miste. Omdat ook Nouwen miste en de VS alles raak schoot ligt Nederland uit het toernooi.

