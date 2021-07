Drugslab in woonwijk Nieuw-Roden ontdekt, drie aanhoudingen

In Nieuw-Roden heeft de politie gisteren een drugslab opgerold midden in een woonwijk. Alle onderdelen voor een lab waren aanwezig, maar het drugslab was niet in werking. Er zijn drie verdachten aangehouden.

Een 38-jarige man uit Assen en twee mannen van 31 en 39 jaar uit de gemeente Noordenveld zijn aangehouden. Zij worden onder andere verdacht van het voorbereiden, produceren, verwerken en verkopen van harddrugs. De verdachten zitten in volledige beperking en mogen dus alleen contact hebben met hun advocaat.

Woonwijk

"De onderdelen en grondstoffen zijn verspreid over twee woningen midden in een woonwijk waar veel kinderen wonen en spelen aangetroffen", meldt de politie. In de woningen werden onder andere ketels, vaten en grondstoffen gevonden. De Landelijk Faciliteit Ontmantelen (LFO) heeft de stoffen uit de huizen gehaald.

Volgens de politie zorgden de aangetroffen stoffen voor een levensgevaarlijke situatie. Zo kunnen er giftige stoffen ontsnappen als chemicaliën in brand vliegen of ontploffen. "Niet enkel de productie van synthetische drugs, ook de opslag van de chemicaliën die benodigd zijn bij de productie, is levensgevaarlijk."

Ook veroorzaakt het lozen van drugsafval in de natuur milieuschade. De politie is tijdens het onderzoek meerdere dumpingen van drugsafval tegen gekomen.

Drugs in Leeuwarden

In hetzelfde onderzoek werd een inval in Leeuwarden gedaan. In Leeuwarden werd 40 kilo 'eindproduct' gevonden. De gevonden drugs hebben vermoedelijk een straatwaarde van enkele miljoenen euro's.

Zo herken je een drugslab in jouw wijk